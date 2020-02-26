الكويت تعطل الدراسة لمدة أسبوعين.. وإصابات "كورونا" ترتفع إلى 26

المصدر: شريف مهدي ووكالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" إلى 26 حالة، فيما قررت الحكومة الكويتية تأجيل الدراسة أسبوعين.

وتفصيلاً، أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أنه تقرر عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، اليوم الأربعاء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن المزرم قوله، إن تعطيل الدراسة سيكون اعتبارا من الأول من مارس القادم ولمدة أسبوعين ويشمل الطلبة والهيئة التدريسية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تأكيد إصابة جديد بفيروس كورونا المستجدّ COVID19 مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح الإجمالي 26 حالة، بحسب الوزارة.

وأكدت الوزارة في بيان لها نشرته في تغريدة على "تويتر"، أن جميع المصابين بحالة صحية مستقرة، ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد.