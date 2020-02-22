عائلة مبارك "صفر قضايا" لأول مرة منذ 9 سنوات

المصدر: شريف مهدي ووكالات

جاء حكم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالعاصمة المصرية، اليوم السبت، ببراءة علاء وجمال مبارك، في القضية المعروفة إعلامياً في مصر بـ"التلاعب بالبورصة"، لتجعل أسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، لا تواجه أي قضايا حالياً في المحاكم المصرية لأول مرة منذ 9 سنوات.

وتخلى مبارك عن منصبه كرئيس لمصر في فبراير 2011، عقب ثورة 25 يناير الشعبية، وفي أبريل منذ نفس العام بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق مع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في تهم تتعلق بـ"الإضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين"، وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 3 أغسطس 2011، ثم حصل مبارك على البراءة في تلك القضية يوم 29 نوفمبر 2014.

وتم توقيف علاء وجمال مبارك احتياطيا عام 2011 في عدة قضايا قبل الإفراج عنهما في 2015 بعد حكم نهائي بالسجن مدته ثلاث سنوات لإدانتهما مع مبارك في قضية "اختلاس أموال عامة مخصصة لصيانة القصر الرئاسي بمصر"، إذ غطّت فترات توقيفهما مدة العقوبة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، ببراءة علاء وجمال مبارك، و6 آخرين في قضية "التلاعب بالبورصة" بعد 8 سنوات في دوائر التقاضي، ويرجع عمر القضية الأخيرة إلى عام 2012 حين قرر النائب العام المصري إحالة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بـ"الحصول على أكثر من ملياري جنيه (128,5 مليون دولار) بالمخالفة للقانون".

ووجه علاء مبارك، الشكر للمحامي فريد الديب الذي كان يتولى القضية، وقال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت: "الحمد والشكر لله، نتوجه بالشكر للأستاذ فريد الديب، المحامي القدير على المجهود الكبير الذى بذله مع الأسرة منذ 2011 رغم كم التهديدات والمضايقات التي تعرض لها إلا أنه ظل واقفاً بجانبنا يدافع عن الأسرة.. شكراً أستاذ فريد".

وكان علاء مبارك قد قال في تغريدات صباح اليوم: "أتمنى بعد انتهاء قضية البورصة أن يتم التحقيق لكشف التزوير غير المسبوق الذي تم في هذه القضية، وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لفق وزور وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة حتى لا تتكرر هذه المأساة مع آخرين في المستقبل، والحمد لله".

أضاف: "بعد مرور 8 سنوات من عمر قضية البورصة وبعد حبسي أنا وجمال فقط كمتهمين السادس والسابع لمدة سنتين على ذمة القضية، وبعد الوقوف أمام 8 دوائر، أي أمام 24 قاضياً، هذا جزء من الحقيقة التي ذكرها الدفاع وتجاهلها الإعلام".