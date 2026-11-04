عبدالله بالعلاء: تجاهل مخاطر المياه في استثمارات الطاقة يهدد استدامة المشروعات

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، عبدالله أحمد بالعلاء، أن كل قرار بشأن الطاقة هو قرار بشأن المياه أيضاً، مشيراً إلى أن تجاهل مخاطر المياه عند الاستثمار في الطاقة يهدد جدوى المشروعات وقدرتها على الاستمرار.

وأوضح بالعلاء، في مقال رأي نشره عبر منصة «Energy Intelligence» الدولية بالتزامن مع انعقاد «أديبك 2026»، أن التوسع في الذكاء الاصطناعي سيزيد الطلب على المياه، لافتاً إلى أن دراسات أجرتها الإمارات تشير إلى تضاعف استهلاك مراكز البيانات للمياه تقريباً بين عامي 2025 و2030.

وشدّد على ضرورة الاستثمار في تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، والاستفادة من التقنيات الرقمية لتحسين الكفاءة، مؤكداً الحاجة إلى حشد التمويل، خصوصاً من القطاع الخاص، لسد الفجوة الكبيرة في تمويل المياه وخدمات الصرف الصحي في البلدان النامية.

واعتبر بالعلاء مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، فرصة لتحويل الالتزامات إلى قرارات.