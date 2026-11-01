ميار عثمان لـ«الإمارات اليوم»: صحتي بخير.. وشكراً للإمارات التي جمعتنا على حب القراءة

احتفى المجتمع المصري بميار عثمان الشوربجي، بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته العاشرة، باستقبال حاشد لدى عودتها متوجةً من دبي، إذ خرج آلاف من أهالي مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ لاستقبالها بالورود والزغاريد، فيما تحلّ اليوم ضيفةً على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، محمد عبداللطيف، برفقة عشرة طلبة من المرشحين المصريين في التحدي. واطمأنت «الإمارات اليوم» على تحسّن صحة البطلة الصغيرة وعودتها إلى مصر بخير، بعد تجاوز وعكة صحية عابرة ألمّت بها خلال وجودها في دبي.

تحسّن الحالة الصحية

وفي مكالمة هاتفية مع «الإمارات اليوم»، أكّدت مي محمد عبدالعزيز، والدة ميار عثمان، تحسّن الحالة الصحية لابنتها، موضحةً أنها كانت تعاني نزلة برد، إلى جانب الإرهاق، وتلقّت الرعاية الطبية في مركز طبي داخل دبي مول، قبل أن تغادره بعد الاطمئنان عليها، وتعود إلى مصر بحالة صحية جيدة.

وأضافت أن ميار تحلّ اليوم ضيفةً على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، محمد عبداللطيف، برفقة عشرة طلبة من المرشحين المصريين في تحدي القراءة العربي، احتفاءً بتتويجها بلقب الدورة العاشرة في دبي، وتقديراً للمواهب الطلابية المتميزة في القراءة والمعرفة.

هذا الفوز إلى مصر

في حديثها قالت ميار عثمان لـ«الإمارات اليوم»: «الحمد لله، تحسّنت صحتي وأصبحت بخير بعد نزلة البرد والإرهاق اللذين شعرت بهما خلال وجودي في دبي. أشكر كل من اعتنى بي وسأل عنّي، وفرحتي باستقبال أهلي في مصر لا توصف. عدت أحمل لقباً أعتز به، ومحبةً كبيرةً ستبقى معي، وأتطلع إلى مواصلة رحلتي مع القراءة».

وأضافت: «عدتُ من دبي أحمل لقباً أعتزّ به، لكن الاستقبال في مصر منحني فرحةً أخرى لا تُنسى. أهدي هذا الفوز إلى مصر، وأهلي في برج البرلس، وأسرتي ومعلماتي، وأشكر الإمارات التي جمعتنا على حب القراءة واللغة العربية، موضحة أن هذا التتويج بداية لطريق أواصل فيه التعلّم، وأتمنى أن أشجّع كل طفل على أن يفتح كتاباً ويؤمن بحلمه».

فرحة لا توصف

وقال محمد رجب عثمان الشوربجي لـ«الإمارات اليوم»: «الحمد لله على تحسّن صحة ميار وعودتها إلى مصر بخير. كانت تعاني نزلة برد، وشعرت بالإرهاق مع كثرة اللقاءات الإعلامية عقب التتويج، فتلقّت الرعاية الطبية اللازمة وغادرت بعد الاطمئنان عليها. وأشكر كل من اعتنى بها وسأل عن صحتها وشاركنا فرحتنا بفوزها».

وأوضح: «استقبال أهالي برج البرلس لميار منحنا فرحة يصعب وصفها؛ فقد شعرنا بأن الإنجاز أصبح فرحة مدينة كاملة. نفخر بما حققته، ونشكر الإمارات على احتضان هذا التحدي الذي يشجّع أبناءنا على القراءة والاعتزاز بالعربية، وسنواصل دعم ميار حتى يكون التتويج دافعاً لمزيد من التعلّم والاجتهاد».

وكان والد ميار عثمان، قد أوضح في تصريحات أنها تعرضت للإجهاد وارتفاع في درجة الحرارة، عقب مشاركتها في الحفل الختامي وإجرائها أكثر من عشرة لقاءات مع قنوات تلفزيونية وصحف ومواقع إخبارية، إضافة إلى لقاءات أخرى تواصلت بعد عودتها إلى الفندق، مشيراً إلى إلغاء بعض ارتباطاتها الإعلامية، ومؤكداً تحسّن حالتها ومغادرتها المستشفى بعد الاطمئنان عليها.

احتفال شعبي واسع

ورصدت «الإمارات اليوم» مظاهر الاحتفاء بميار عثمان، بطلة «تحدي القراءة العربي»، إذ احتشد أهالي مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ المصرية، مساء السبت، لاستقبالها في احتفال شعبي واسع، شارك فيه الأطفال والشباب والأسر وكبار السن، إلى جانب قيادات مدرستها ومعلميها. وتقدّم مستقبليها رئيس المدينة، عماد المنوفي، في مشهد نقل فرحة التتويج من دبي إلى شوارع مسقط رأس البطلة الصغيرة.

وانطلقت مسيرة السيارات من بلطيم باتجاه البرلس، قبل أن تستقبلها الحشود عند نفق المدينة، حيث توقّفت أمام جدارية أُعدّت احتفاءً بها. واصطفّ الأهالي على جانبي الشوارع، والتقط عدد منهم صوراً تذكارية معها، فيما استقلّت سيارة مكشوفة ولوّحت للمشاركين في استقبالها.

وعلى امتداد المسيرة، وزّع الأهالي الحلوى والشوكولاتة والورود، وتعالت الزغاريد ترحيباً بعودتها. وفي كلمتها أمام أبناء مدينتها، شكرت ميار الأهالي على حفاوة الاستقبال، وأهدت فرحة الفوز إليهم وإلى المصريين الذين أحاطوها بمحبتهم، كما وجّهت الشكر إلى أسرتها ومعلميها والعاملين في قطاع التعليم.

استقبال رسمي حافل

وسبق الاحتفال في برج البرلس استقبال رسمي في مطار القاهرة الدولي، تصدّره وزير الطيران المدني المصري، الدكتور سامح الحفني، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، مجدي إسحاق، وعضو مجلس النواب، عمرو درويش، ووفد من وزارة التربية والتعليم، إلى جانب أسرة الطفلة.

وشاركت في استقبالها رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة إيمان محمد حسن، التي أشادت بأدائها وقدراتها اللغوية والثقافية، وحضر والدها، العائد من الكويت لمشاركتها فرحة الإنجاز، فيما رافقتها والدتها في رحلة العودة من دبي، ونظّم فريق العلاقات العامة بالمطار استقبالاً خاصاً لهما

وهنّأ الدكتور سامح الحفني ميار وأسرتها، مشيداً بموهبتها ودور الأسرة في رعايتها، ومؤكداً أن القراءة والمعرفة ركيزتان لبناء وعي الأجيال وصقل قدراتها الفكرية والإبداعية. كما عبّر عمرو درويش، في تصريحات عن إعجابه بطلاقتها في العربية وقدرتها على الحوار رغم صغر سنها، داعياً إلى اكتشاف المواهب ورعايتها داخل المدارس.

اجتهاد وشغف بالمعرفة

وفي كفر الشيخ، استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور علاء جودة، ميار، احتفاءً بتتويجها، مشيداً بما قدّمته من نموذج يعكس أثر الاجتهاد والشغف بالمعرفة في تحقيق التميّز والوصول إلى المنافسات الدولية.

وامتدّ الاهتمام بإنجازها إلى دعوة وجّهها وزير الدولة للإعلام المصري، ضياء رشوان، للقائها وتكريمها، مشيداً بتمكّنها من اللغة العربية وقدرتها على التعبير والإلقاء، ومؤكداً دعم استمرار تفوّقها في مراحلها التعليمية المقبلة.

وكانت ميار قد وصلت إلى منصة التتويج في دبي بعد فوزها على مستوى وزارة التربية والتعليم المصرية، ثم واصلت رحلتها لتحصد لقب الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي، الذي شهد مشاركة أكثر من 40 مليون طالب وطالبة من 60 دولة، لتعود إلى مدينتها بإنجاز جمع المؤسسات والأهالي على الاحتفاء بالقراءة وأثرها في بناء الأجيال.