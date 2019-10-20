بالصور.. أطول رحلة طيران تجارية تصل وجهتها.. حلّقت من الجمعة إلى الأحد

المصدر: كانبرا - د ب أ

أكملت شركة الخطوط الجوية الأسترالية كانتاس بنجاح، أطول رحلة بدون توقف في العالم على متن طائرة تجارية، في رحلة من نيويورك إلى سيدني، على متنها 50 شخصاً من الركاب وأفراد الطاقم.

وذكرت «كانتاس» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، أن الرحلة التجريبية التي حلقت لمسافة 16 ألف و 200 كيلومتر استغرقت 19 ساعة و16 دقيقة.

وغادرت الرحلة كانتاس كيو إف 7879 من مطار جون إف كينيدي في نيويورك في ليلة الجمعة، وهبطت في مطار كينجزفورد سميث في سيدني صباح الأحد، حيث أن توقيت سيدني يسبق توقيت نيويورك بـ15 ساعة.

وفي الوقت الحالي تشغل الخطوط الجوية السنغافورية أطول رحلة تجارية بدون توقف في العالم من سنغافورة إلى مدينة نيوآرك (بولاية نيوجيرسي الأميركية)، والتي تستغرق 18 ساعة ونصف الساعة.

وقامت شركة كانتاس بتعديل استخدام طائرة جديدة من طراز بوينج 787-9 دريملينر من أجل الرحلة التجريبية بأقصى قدر من الوقود وحمولة محدودة من الركاب والأمتعة، وبدون شحنات على متنها، للسماح للطائرة بتسيير الرحلة دون توقف.

وكان على متن الطائرة 40 راكبا، من بينهم مديرون تنفيذيون في كانتاس، وعلماء، وباحثون وصحفيون علاوة على 10 من أفراد الطاقم.

وقالت كانتاس: «الغرض من رحلة تحطيم الأرقام القياسية إجراء بحث علمي على الركاب وأفراد الطاقم خلال رحلة طويلة للغاية، وتقليل اضطراب الرحلات الجوية الطويلة إلى أدنى حد وتحديد فترات الراحة والعمل المثلى لأفراد الطاقم».