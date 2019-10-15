بالفيديو.. الأمير وليام وكيت ميدلتون بزي باكستاني ويستقلان "التوكتوك"

المصدر: سمير سعيد -دبي

خطفت الأميرة كيت ميدلتون دوقة كامبريدج الأنظار بمجرد وصولها مع زوجها الأمير ويليام إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد ، مساء أمس الاثنين، خلال جولتهما التي ستستمر لمدة 5 أيام.

وظهرت ميدلتون لحظة وصولها لباكستان بفستان تركواز أنيق من تصميم ماركة الأزياء البريطانية الشهيرة

كاثرين ووكر، وتصميمه مستوحى من الأزياء الباكستانية التقليدية والتي تعرف باسم قميص شالوار، وزينت

إطلالتها بزوج من الأقراط الأنيقة التي يعتقد أنها من تصميم ماركة "Zeen "الباكستانية.

وفي وقت لاحق ارتدت مديلتون فستان سهرة أخضر مستوحى من الزي الباكستاني.

كما ارتدى الدوق ويليام شيرواني أسود جذاباً، وهو سترة طويلة تشبه المعطف بطول الركبة وعادة ما يرتديها الباكستانيون في المناسبات الرسمية أو حفلات الزفاف.

واستقل الزوجان عربة "التوكتوك" المزخرفة خلال توجههما لاحتفال تقيمه باكستان بمناسبة الزيارة الملكية للدوقين في إسلام أباد، وقد نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو للدوقين وهما يستقلان "التوكتوك" بالزي الباكستاني.

والتقى الأمير ويليام وزوجته كيت، أمس، بكبار المسؤولين الباكستانيين، وذلك ضمن زيارتهما التي تستمر خمسة أيام لإسلام آباد.