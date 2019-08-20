المصريون سحبوا 31 مليار جنيه من ماكينات الصرف الآلي في العيد

المصدر: متابعة "الإمارات اليوم"

كشف تقرير مصرفي أن المصريين سحبوا نحو 31.5 مليار جنيه من ماكينات الصرف الآلي في مختلف أنحاء الجمهورية من خلال 17.6 مليون عملية في فترة أيام عيد الأضحى المبارك.

ووفقا لتقرير نشرته "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، فإن المصريين سحبوا خلال الفترة التي سبقت عيد الأضحى المبارك من 3 أغسطس وحتى 8 أغسطس نحو 22.29 مليار جنيه من خلال 12.2 مليون عملية متضمنة رواتب موظفي الحكومة، فيما تم خلال أيام عيد الأضحى المتضمنة الفترة من 9 أغسطس وحتى 13 أغسطس سحب نحو 9.15 مليار جنيه من خلال 5.39 مليون عملية.

وأوضح أن البنوك الحكومية (الأهلي ومصر والقاهرة) استحوذت على نسبة تصل إلى نحو 70% من إجمالي حجم السحب خلال هذه الفترة بقيمة إجمالية بلغت 21.8 مليار جنيه، وعدد عمليات بلغ نحو 12.3 مليون عملية، بواقع 12 مليار جنيه للبنك الأهلي من خلال 6.5 مليون عملية، و8 مليارات جنيه لبنك مصر عبر 4.7 مليون عملية، وبنك القاهرة 1.74 مليار جنيه من خلال 1.09 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن البنوك الخاصة استحوذت على نحو 30% فقط من إجمالي عمليات السحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي خلال الفترة من 3 إلى 13 أغسطس الجاري.