46.52 مليار درهم إيرادات ضريبة الشركات في 2025

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، أمس، أن إجمالي الإيرادات المحصلة لضريبة الشركات للفترات الضريبية، المنتهية في السنة المالية 2025، بلغت نحو 46.52 مليار درهم، مقارنة بنحو 34.75 مليار درهم للفترات الضريبية المنتهية في السنة المالية 2024، محققاً نسبة نمو وصلت إلى 33.9%، ليصل إجمالي الإيرادات المحصلة عن الفترات الضريبية منذ تطبيق ضريبة الشركات حتى نهاية 2025 إلى نحو 81.27 مليار درهم.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة الموزعة للحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات عن الفترات الضريبية من يناير حتى نهاية أغسطس 2026، بلغت نحو 28.27 مليار درهم، أما الإيرادات الموزعة للضريبة الانتقائية خلال الفترة ذاتها، فقد بلغت نحو 1.4 مليار درهم.

وأضافت أن معدلات الامتثال الضريبي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الامتثال في تقديم إقرارات ضريبة الشركات ضمن المواعيد المحددة، إذ بلغت 91% خلال عام 2026 مقارنة بـ87% خلال عام 2025، فيما بلغت نسبة الامتثال لسداد ضريبة الشركات 97%، بينما بلغت نسبة الامتثال لتقديم الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة 83% خلال عام 2026 مقارنة بـ81% خلال العام الماضي، في حين ارتفعت نسبة الامتثال لسداد ضريبة القيمة المضافة إلى 98%.

وفي شأن الضريبة الانتقائية، بلغت نسبة تقديم إقراراتها الضريبية 92% خلال عام 2026 مقارنة بـ91% خلال عام 2025، بينما بلغت نسبة الامتثال لسداد الضريبة الانتقائية 98%، حيث يعكس ذلك تحسن مستويات الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن المواعيد المحددة قانوناً.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالعزيز الملا، إن نمو الإيرادات الضريبية بما في ذلك ارتفاع ضريبة الشركات بنسبة كبيرة، يعكس كفاءة منظومة العمل في الهيئة وجهودها المتواصلة في تطوير الإجراءات والمعاملات المقدمة. وأضاف أن الهيئة تواصل رفع مستوى الوعي الضريبي وتعزيز التواصل مع الخاضعين للضريبة وتوفير المعلومات والإرشادات التي تساندهم للوفاء بالتزاماتهم، بما يسهم بشكل كبير في زيادة تجاوبهم مع التشريعات والإجراءات وتيسير تقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات الضريبية ضمن الأطر الزمنية المحددة.

وأوضح الملا أن المنظومة الضريبية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الامتثال وتجاوب الخاضعين للضريبة مع التشريعات والإجراءات الضريبية نتيجة زيادة الوعي وانتشار الثقافة الضريبية في ظل حرص الهيئة على التواصل المستمر مع المعنيين بالقطاع الضريبي للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم وتعزيز مساهمتهم في خطط التطوير المستدام للمنظومة الضريبية.