زوجة شرودر «الحسناء» تكشف أسرارا في عيد ميلاده الـ75

المصدر: برلين - د ب أ

كشفت زوجة المستشار الألماني السابق غرهارد شرودر، الكورية الجنوبية سويون كيم، أنها تعير أهمية كبيرة للاستقلال المالي.

وقالت لصحيفة «بيلد أم زونتاغ» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم: «اتحمل نفقاتي بنفسي... وإنني فخورة للغاية بأنه يمكنني تنظيم أمور كثيرة بنفسي وترتيب أشياء كثيرة ماليا بنفسي أيضا».

وبحسب تصريحاتها، ليس هناك عقد زواج لديها مع شرودر، وقالت: «لأي غرض يجب أن يكون لدي ذلك؟ اعتقد أن زوجي لم يفعلها مطلقا! إنه يفكر بشكل مختلف، وأنا أيضا».

يشار إلى أن غرهارد شرودر أتم عامه الخامس والسبعين اليوم.

وكان شرودر قد تزوج بالحسناء كيم في مايو عام 2018، وهي مترجمة فورية كانت تشغل منصب ممثلة جمعية الدعم الاقتصادي بولاية شمال الراين - فيستفاليا غربي ألمانيا عندما تعرفت على شرودر.

وهذا هو الزواج الخامس بالنسبة لشرودر، بينما الثاني بالنسبة لكيم.

وردا على سؤال عما إذا كانت تنزعج عندما يتهامس الناس من حولها عن هذا الزواج، قالت كيم: «لمّ يتعين علينا أن نعير اهتماما لآراء الآخرين؟ بعض الناس يفكرون، يا إلهي! إنه تجاوز السبعين عاما ويتصرف كمراهق. ولكن كل يحيا حياته الخاصة».