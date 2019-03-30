رجل في «وضع خطر» يربك حركة القطارات الدولية بلندن

المصدر: لندن - أ ف ب

تم توقيف رجل ،اليوم، بسبب قضائه الليل على سطح محطة سانت- بانكراس بلندن وهو يحمل علما انجليزيا، ما أدى إلى تعليق حركة قطارات يوروستار، بحسب ما أعلنت شرطة النقل البريطانية.

وقالت الشرطة في تغريدة «تم توقيف رجل عمره 44 عاما صباح اليوم لانتهاكه حرمة ممتلكات وتعطيل سكك حديد، بعد أن أمضى الليل على سطح محطة سانت بانكراس».

وأوضح متحدث باسم شرطة النقل أن الرجل كان يلوح بعلم انجليزي. وبدأ الحادث مع نهاية نهار شهد تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين لـ "ريكست" بلندن في اليوم الذي كان مقررا أن تغادر فيه المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي.

وتم إبلاغ أجهزة الإنقاذ الجمعة نحو الساعة 19,00 بوجود رجل في «وضع خطر» على القضبان في محطة سانت بانكراس«، بحسب ما أفادت شرطة النقل. وتم اعتقاله صباح اليوم.

وتم تعطيل حركة قطارات يوروستار الدولية لعدة ساعات وألغيت 11 رحلة.

واستؤنفت حركة القطارات صباح اليوم.

ونصحت شركة"يوروستار يو كي" مع ذلك"بعدم السفر" اليوم وعرضت على المسافرين استبدال تذاكرهم مجانا.