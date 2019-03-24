«خالتي بتسلم عليك».. أشهر مقولة تردد عن نادية الجندي في عيد ميلادها

المصدر: القاهرة - متابعات الإمارات اليوم

تحتفل، اليوم، نجمة الجماهير الفنانة المصرية نادية الجندى بعيد ميلادها الموافق 24 مارس.

ونادية صاحبة المشوار الفني الطويل والذي بدأ بمشاركتها منذ كانت طالبة في التوجيهية بفيلم جميلة بوحريد مع الفنانة الكبيرة ماجدة والفنان رشدي أباظة والفنان أحمد مظهر من إخراج يوسف شاهين عن ثورة الجزائر الذي أنتج عام 1958، ثم جسدت العديد من الأدوار الصغيرة في بداية سيتنات القرن العشرين.

واستمر مشوار نادية الجندي لتحقق العديد من النجاحات الجماهيرية بدءا من الفيلم الاستعراضي «بمبة كشر» الذي أنتجته بنفسها مرورا بالأفلام التي ناقشت عدد من المشكلات الاجتماعية وأفلام الجاسوسية.

ورغم أن شركات التوزيع وقتها رفضت توزيع «بمبة كشر» لكون ممثلته جديدة وغير شهيرة إلا أن هيئة السينما والتي تتبع وزارة الثقافة التي كان يرأسها آنذاك الوزير يوسف السباعي وافقت علي توزيع الفيلم في 1975 الذي نجح وحقق إيرادات كبيرة وأستمر سنة كاملة بدور العرض.

ومثلت نادية في أفلام مثل «شوق، وليالي الياسمين بعامي 1977 و1979»، بعدها قامت ببطولة أفلام تناولت سلبيات موجودة في المجتمع المصري ومنها فيلم «الباطنية» والذي حاز إعجاباً وشهرة كبيرة وقتها واستمر عرضه عاماً كامل بدور العرض والذي تناول تجارة المخدرات في أحد أحياء القاهرة القديمة.

كذلك أفلام أخرى حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً في مصر وخارجها مثل «وكالة البلح» و«خمسة باب» و«الخادمة» و«شهد الملكة» و«المدبح» و«جبروت امرأة» و«الضائعة» الذي حاز على إعجاب من النقاد والجمهور بالإضافة للأفلام الاجتماعية مثلت في أفلام تطرح قضايا سياسية منها «شبكة الموت، والإرهاب، وملف سامية شعراوي، والجاسوسة حكمت فهمي، وامرأة هزت عرش مصر، وعصر القوة».

كما قدمت أفلاماً ناقشت أزمة الشرق الأوسط مثل «مهمة في تل أبيب، و48 ساعة في إسرائيل، وأمن دولة، والإمبراطورة، وبونو بونو».

ويعتبر فيلم «الرغبة» من آخر أفلامها بمشاركة إلهام شاهين والفيلم حاز على جوائز محلية وعالمية.



وكان للتلفزيون نصيب من الأعمال النجاحة منها مسلسل «الدوامة 1973» ومسلسل «قطار منتصف الليل 1980» ومسلسل «مشوار امرأة 2004» ومسلسل «من أطلق الرصاص على هند علام 2007» ومسلسل «ملكة في المنفي 2010» ومسلسل «أسرار 2015».

ومن الجمل والمقولات المشهورة للفنانة نادية ويرددها الناس من أفلامها، «خالتى بتسلم عليك» من فيلم مهمة فى تل أبيب، و«تعالى مقولكشى» من فيلم خمسة باب، و«سلملى على البتنجان» من فيلم الباطنية، و«أنا بروية ومحدش يقدر عليا» من فيلم المذبح، و«أنا نعمة الله والأجر على الله، من فيلم وكالة البلح.

تزوجت نادية الجندي مرتين الأولى كانت من الفنان عماد حمدي وأنجبت أبنها الوحيد «هشام» وعاشت معه حتى عام 1974، والثانية من المنتج السينمائي محمد مختار عام 1978 إلا أنها أنفصلت عنه عام 1995.

وبصرف النظر عن سنة ميلاد الفنانة نادية الجندي التي تفضل أن يطلق عليها لقب«نجمة الجماهير»، حيث اختلف تقدير عام ميلادها ما بين عام 1938 و1948، وهو ما دفعها أن تنشر في احتفالها بعيد ميلادها العام الماضي منشورا عبر حسابها على أنستغرام، تشير فيه إلى أن عدد من المواقع تكتب تاريخ سنة ميلادها بشكل خاطئ، فمنهم من يكتب أنها من مواليد عام 1948 وأحيانا 1946 بل ووصل الأمر إلى 1938.