ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت قضية جنسن هوانغ، مؤسس شركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي، عن هوّة عميقة بين وادي السيليكون وبقية الولايات المتحدة، بما في ذلك كثير من السياسيين في واشنطن، بشأن مكانة مؤسسي الشركات، وفق تحليل نشره موقع «أكسيوس».

وأوضح الموقع أن مؤسسي الشركات يحظون في وادي السيليكون بمكانة مقدّسة وولاء يقترب من التقديس، باعتبارهم صنعوا شيئاً من لا شيء بفضل رؤية لم يرها غيرهم، فيما تبدو أخطاؤهم تافهة أمام إنجازاتهم. أما خارج الوادي، فيُنظر إلى المؤسسين بتقدير، لكن يمكن الاستغناء عنهم، إذ يُفترض أن تعيش الشركات القوية، مثل الدول القوية، أطول من قادتها الأوائل، خصوصاً إذا تحوّل هؤلاء إلى عبء، فالرسالة أكبر من الرجل.

ورأى «أكسيوس» أن أيّاً من الرأيين ليس صائباً تماماً، فلا يوجد مؤسس حقق شيئاً بمفرده، لكن لا يمكن استبدال أي مؤسس بسهولة، لأن شغفه غالباً هو ما جذب الزملاء والمستثمرين والعملاء.

وأشار الموقع إلى أن هذا الانقسام تسبب في حوار ضائع بشأن هوانغ، لا سيما على منصة «إكس». ففي وادي السيليكون لا يمكن تخيّل «إنفيديا» من دون هوانغ، ولا العالم من دون «إنفيديا»، ويرى كثير من المؤسسين والمستثمرين في أي هجوم عليه هجوماً عليهم وعلى مستقبل التقدم الأميركي، وعلى محافظهم الاستثمارية أيضاً.

في المقابل، يرى كثيرون خارج الوادي أن صفة المؤسس لا تمنح حصانة من المحاسبة على سوء السلوك، وأنه إذا ارتكب أفعالاً كانت ستؤدي إلى فصل غيره فيجب فصله، مشيرين إلى أن هوانغ كان لديه 60 مرؤوساً مباشراً، ولا بد أن أحدهم قادر على تولي القيادة.

وخلص «أكسيوس» إلى أن قصة هوانغ تُرى اليوم من خلال عدسات مستقطبة، حوّلته إلى رمز أكثر منه فرداً لامعاً تشوبه العيوب.