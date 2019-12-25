تستقبل الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص الأحداث العالمية سنوياً، ومن أهم الأحداث على الساحة الرياضية العالمية حدث «مؤتمر دبى الرياضي الدولي»، الذي تقام نسخته الرابعة عشرة تحت عنوان «مستقبل مسرعات كرة القدم» السبت المقبل، بحضور ألمع نجوم كرة القدم حول العالم من لاعبين ومدربين وصناع القرار.

ومن هؤلاء النجوم اللاعب الدولي البلجيكي لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي وثاني هدافي الدوري الإيطالي حتى الآن، والنجم البوسني بيانيش من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي.

وحرص منظمو المؤتمر على استضافة المواهب الشابة خلال إحدى جلساته من خلال الموهبة البرتغالية جواو فليكس نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وتستضيف خلال المؤتمر أيضاً نخبة من المدربين المميزين على الساحة الكروية العالمية، منهم مدرب المنتخب الفرنسي بطل النسخة الماضية كأس العالم 2018 ديدييه ديشان، والمدرب الويلزي وأسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي ريان جيجز، الذي قاد المنتخب الويلزي إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020، والمدرب المميز حالياً مع ناديه الإيطالي لاتسيو النجم سيموني انزاغي، الذي حقق كأس السوبر الإيطالي الذي احتضنته السعودية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية الاستفادة من خبرات صناع القرار على مستوى العالم عن «مستقبل مسرعات كرة القدم»، كما يهدف المؤتمر لنشر المعرفة وإطلاع المشاركين على أحدث الممارسات المستخدمة في مستقبل مسرعات كرة القدم، كما يركز المؤتمر على إلقاء الضوء على آخر وأحدث المستجدات حول مستقبل مسرعات كرة القدم، بالإضافة إلى التوصيات الخاصة عن نتائج المؤتمر الحالي ومدى الاستفادة منها سواء على الصعيد الدولي والمحلي.

مؤتمر دبي الرياضي الدولي يندرج ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ويولي مجلس دبي الرياضي أهمية كبرى للدور الذي تلعبه المؤتمرات الدولية في دعم عملية التطور المنشودة للرياضة في العالم ودولة الإمارات.

نتمنى من مجلس دبي الرياضي عند تقييمه لأندية إمارة دبي المتمثل في «برنامج دبي للتفوق الرياضي»، وضع أعلى درجات نتائج تقييم الأندية الرياضية وشركات كرة القدم بدبي، وهو: حضور أكبر عدد من المدربين واللاعبين المحترفين في الفريق الأول بشكل خاص للمؤتمر، وذلك بأن هؤلاء اللاعبين المحترفين هم من يتقلدون مناصب رياضية بعد الاعتزال، وهذه المؤتمرات بمثابة دورة تدريبية لهؤلاء اللاعبين المحترفين لمقابلة صناع القرار وقيادات الاتحادات الدولية والقارية، وأبرز النجوم من لاعبين ومدربين على مستوى العالم، وتحقيق العديد من المكاسب لتطوير منظومة الاحتراف الكروي في الدولة.

للأسف شهدت المؤتمرات السابقة غياباً تاماً للمدربين واللاعبين المحترفين، علماً بأن هذه المؤتمرات تصب في مصلحة كرة الإمارات.

• للأسف شهدت المؤتمرات السابقة غياباً تاماً للمدربين واللاعبين المحترفين!

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