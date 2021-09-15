أبل تكشف عن "آي فون 13".. فيديو

المصدر: رويترز

كشفت شركة أبل مساء أمس، النقاب عن هاتفها الجديد (آي فون 13) ونسخة جديدة مصغرة من جهازها اللوحي (آيباد)، موسعة بذلك نطاق اتصالها بشبكات الجيل الخامس وعارضة رقائق أسرع وكاميرات أزهى صورة.

وسيكون آيفون 13 مزودا بشريحة جديدة تسمى (إيه15 بيونيك)، والتي ستعمل على تشغيل ميزات جديدة مثل الرصد التلقائي عندما تكون كاميرا الهاتف موجهة نحو نص. وقالت أبل إن ذلك الطراز الجديد سيحتوي على هوائيات الجيل الخامس ومكونات راديو لسرعات أكبر وسيأتي في خمسة ألوان.

يبدأ سعر آيفون 13 من 699 دولارا، أما آي فون 13 برو فسيبدأ من 999 دولارا فيما يبدأ سعر برو ماكس من 1099 دولارا. وستطرح الطرز الثلاثة اعتبارا من 24 سبتمبر.

وقالت كايان درانس، وهي مديرة تسويق في شركة أبل آيفون "لا يزال المنافسون يحاولون اللحاق برقائقنا - ليس فقط منذ العام الماضي، ولكن حتى منذ عامين".

وستتميز النسخة السابعة من ساعة أبل الذكية بشاشة أكبر وشحن أسرع. وستتاح بسعر يبدأ من 399 دولارا هذا الخريف.

وعمدت الشركة أيضا إلى تحديث (آيباد ميني) الخاص بها عبر توصيله بشبكات الجيل الخامس ومعاودة تصميمه بما يجعله يبدو مثل طرازي آيباد إير وبرو المتطورين. وحدثت أبل أيضا جهازها اللوحي الأساسي (آيباد)، فأضافت له كاميرا جديدة لتسهيل العمل والتعلم من المنزل. ويبدأ سعر طراز آيباد الأساسي من 329 دولارا وميني من 499 دولارا. وسيطرح كلاهما لأسبوع المقبل.

وتراجعت أسهم شركة آبل بنسبة 0.5 في المئة، تماشيا مع تراجع طفيف في الأسواق الأوسع.