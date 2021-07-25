رصد نيزك كبير في النرويج والخبراء يبحثون عن شظايا.. فيديو

المصدر: لندن - د ب أ

أضاء نيزك ضخم سماء جنوب النرويج ليل أمس، ما أثار موجة من التقارير عن مشاهدته من مناطق بعيدة مثل السويد، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت الإذاعة النرويجية وصحيفة "في.جي" اليوم الأحد أن العديد من الشهود اتصلوا بالشرطة ليقولوا إنهم شاهدوا ضوءا ساطعا للغاية وسمعوا صوتا مدويا.

ووصل الأمر إلى أن بعض السكان قالوا إن لديهم نوافذ أو أبواب فتحت بسبب التغير في ضغط الهواء الناجم عن النيزك. ووصف مراسل لصحيفة في.جي المشهد بأنه كرة من نار في الهواء أضاءت السماء بأكملها.

وبحسب ما ورد، كان توهج النيزك مرئيا في مناطق واسعة من جنوب النرويج وحتى في السويد بعد الساعة الواحدة صباحا بقليل بالتوقيت المحلي.

ويفترض الخبراء أن أجزاء من النيزك يتعين أن تكون قد سقطت في غرب أوسلو.

وقال فيجاردلوندباي، من شبكة النيازك النرويجية لهيئة الإذاعة أن الشبكة تعمل الآن بجدية للعثور على الأحجار، التي من المتوقع أن تزن عدة كيلوجرامات لتكون أشياء قيمة للبحث.

ولم يتضح حجم النيزك في البداية، لكن أقوال شهود العيان تشير إلى أنه كان كبيرا للغاية، ويشك البعض في أنه يمكن أن يزن عشرات الكيلوجرامات.

ووفقا لتقرير في.جي، يفترض الخبراء أن النيزك جاء من حزام كويكبات بين المريخ والمشتري.