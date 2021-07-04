فوائد المشي دون أحذية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال طبيب روسي إن السير دون حذاء له فوائد صحية كبيرة للإنسان لأنه توجد على باطن القدمين كمية كبيرة من النقاط الفعالة بيولوجيا، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

وأوضح الطبيب: "المشي حافيا يحفز وينشط جميع أعضاء وأنظمة الجسم عن طريق تدليك النقاط العصبية المرتبطة بها والموجودة على بطن القدم: الحديث هنا، عن الكبد والبنكرياس والدماغ".

وأشار إلى أنه، عندما يمشي الإنسان حافي القدمين، تتأثر وتنشط جميع أعضاء جسمه بالكامل، بفضل تدليك النقاط الفعالة حيويا. ومن المهم بشكل خاص اختيار مكان المشي المناسب.

ووفقا له، أفضل خيار هو المشي على الحصى المستديرة، وكذلك العشب والرمل. وذكر أنه عند المشي على الحصى يتم تدليك بطن القدم وكذلك يتم تدريب المفاصل. ونصح الطبيب بعدم المشي حافي القدمين لأكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم.