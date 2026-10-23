ملك الأردن: دم الأردني غالٍ وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذه البلد

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن الأردن سيواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات.

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "من توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا. جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر".

وأكد: "دم الأردني غالي، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذه البلد".

وقدم أحر التعازي لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء للمصابين.