ملك الأردن: دم الأردني غالٍ وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذه البلد

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن الأردن سيواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات. 
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "من توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا. جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر".
وأكد: "دم الأردني غالي، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذه البلد".
وقدم أحر التعازي لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء للمصابين.

 

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