عبدالله بن طوق: الاقتصاد الإماراتي سينمو في 2027 بقوة تشبه "الهجمة المرتدة" في كرة القدم

أكد وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، أن الاقتصاد الإماراتي سينمو في عام 2027 بقوة تشبه "الهجمة المرتدة" في كرة القدم بدون تسلل.

وقال المري في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن الاقتصاد الإماراتي ينمو حالياً بنسبة تعافي تتراوح بين 4 و5%، في وقت يتوقع مصرف الإمارات المركزي بتسارع النمو خلال العام المقبل، مدعوماً بتحسن أداء القطاعات غير النفطية، وزيادة النشاط في سوق العمل، إلى جانب قوة القطاع المصرفي واستمرار نمو قطاعَي العقارات والتأمين، رافعاً توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال عام 2027 إلى 10.4%.

وأضاف أن الاقتصاد الإماراتي تعافى بشكل كبير منذ نهاية أغسطس الماضي مع توقعات بتحقيق المزيد من الزخم في النمو حتى نهاية العام الحالي.