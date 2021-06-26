كيف تتخلص من مشكلة تعرّق القدمين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قدم موقع "ميركور" بعض النصائح من أجل مواجهة رائحة القدم المزعجة نتيجة التعرق المتواصل، مشيرا الى أن المسببات كثيرة، إلا أن أهم الأمور الواجب اتباعها متعلقة أولاً بالحذاء ومن ثم الجوارب.

وطبقاً للموقع المختص، فإن اختيار الحذاء مهم جداً لمواجهة هذه المشكلة، فاختيار أحذية مكشوفة قد يكون مفيداً، وذلك كونه يسمح بدخول الهواء إلى القدمين وإبقائهما جافتين. أما بالنسبة لمن يضطر إلى لبس أحذية مغلقة طوال الوقت، فقد يكون من المجدي اختيار مواد طبيعية تسمح بدخول الهواء إلى القدمين. ويعتبر الحذاء المصنوع من الجلد الطبيعي من الأحذية المفضلة، كونه يسمح بدخول الهواء للقدمين.

ومن الأمور المهمة الأخرى لمواجهة ظاهرة التعرق هي الجوارب، فاختيار جوارب قطنية ناعمة يعد أمراً فعالاً لمكافحة التعرق وروائح القدم الكريهة، فالقطن قادر على امتصاص العرق، ما يبقي القدمين جافة لأكبر قدر ممكن ويخفف من إصدار الروائح الكريهة.

من جهتها، تؤكد مجلة "شتيرن" الألمانية أن السير حافي القدمين قد يكون من الأمور المفيدة. لذلك يفضل السير بدون أحذية كلما تسنى لنا ذلك. كما تؤكد المجلة الألمانية على ضرورة تجفيف القدمين جيداً بعد الاستحمام، وإن لزم الأمر استخدام المجفف الكهربائي في بعض الأحيان. كما تنصح المجلة كذلك باستخدام مضاد تعرق للقدمين، وهي موجودة بشكل بخاخ أو مسحوق، لأن هذا يساعد على قتل البكتيريا الموجودة في القدمين، ويعمل استخدامها على كسر الروائح النفاذة التي يطلقها الجسم.

قد يكون أيضاً من المفيد معرفة أن من جرب هذه الأمور ولم تساعده بشكل فعال في مكافحة هذه المشكلة، قد يكون التعرق الموجود لدية مسببه مرضي أو مؤشر على خلل في وظائف معينة بالجسم، ذلك أن التعرق المستمر قد يرجع لعدة أسباب أهمها خلل في عمل الغدد الدرقية أو النخامية. كما أن هناك أدوية معينة تسبب زيادة في إفراز العرق من الجسم، أو قد يكون هذا مؤشراً على انخفاض مستوى السكر في الجسم.