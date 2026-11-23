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مجرد التفكير في إجراء مكالمة هاتفية كان كافياً لإثارة القلق لدى أنيكا البالغة 28 عاماً، حيث تشعر حينها الشابة المنحدرة من مدينة كوبلنتس الألمانية بتسارع ضربات القلب وتعرق اليدين، قبل أن ينتهي بها الأمر أحياناً إلى البكاء. ويصل بها الخوف إلى حد تفضيل الذهاب إلى العمل وهي مريضة على الاتصال هاتفياً للإبلاغ عن غيابها.

ولم تكن أنيكا وحدها التي تعاني هذا الخوف؛ إذ يتناول مشروع بحثي في جامعة كوبلنتس أسباب شعور بعض الأشخاص بالضغط النفسي عند إجراء المكالمات الهاتفية، وسبل التعامل معها بصورة أفضل. وتقول ليا-كريستين فيكورد، التي تقود المشروع في مختبر الوسائط الرقمية بالتعاون مع الباحثة كلاوديا كويزر-بول: «بدأنا الدراسة لأننا نلاحظ أن هذه المشكلة آخذة في التزايد. وهي منتشرة على نطاق واسع، خصوصاً بين الأجيال الأصغر سناً».

وفي إطار الدراسة المحدودة، حلل فريق البحث بيانات 142 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 14 و68 عاماً. ولاحظ الباحثون أن الخوف من المكالمات الهاتفية كان أشد لدى الأصغر سناً مقارنة بكبار السن. ووفقاً للنتائج الأولية، كانت النساء أكثر تأثراً بهذه المشكلة من الرجال.

وأوضحت فيكورد أن الخوف من المكالمات الهاتفية ليس تشخيصاً طبياً مستقلاً، لكنه قد يظهر في سياق اضطراب القلق الاجتماعي، الذي يخشى المصابون به على سبيل المثال من أن يصدر الآخرون أحكاماً سلبية عليهم.

تقول أنيكا: «في الماضي، خلال فترة المراهقة، كان الأمر فظيعاً للغاية. لم أكن استطيع التعامل معه إطلاقاً، وكانت تنتابني نوبات بكاء شديدة».

وأشارت أنيكا إلى أنها نادراً ما تتحدث هاتفياً مع أصدقائها في الوقت الحالي. ولا يقتصر نفورها من المكالمات الهاتفية على إجرائها بنفسها، بل يمتد أيضاً إلى تلقيها من الآخرين.

وتجد أنيكا صعوبة خصوصاً في إجراء محادثات مع أشخاص لا تعرفهم. فعندما يتعلق الأمر بعيادات الأطباء أو أصحاب العقارات أو شركات الإنترنت، كان يتعين عليها التغلب على خوفها لإجراء المكالمة. وقد اختبرت أنيكا بنفسها إلى أي مدى يمكن أن يحد هذا الخوف من حياتها، إذ سبق أن تخلت عن التقدم للاستفسار عن شقق، عندما اشترط أصحاب العقارات إجراء الاتصال هاتفياً.

وترى فيكورد أن هناك سبلاً لمساندة الأشخاص الذين يعانون هذه المشكلة. ويعتزم فريق البحث في كوبلنتس - استناداً إلى نتائجه - تطوير أساليب علاجية واختبارها. وتشمل هذه الأساليب تمارين تستند إلى العلاج السلوكي، وتدريبات على التواصل سهلة التطبيق. أما من ينتابهم القلق لمجرد التفكير في مكالمة هاتفية يتعين عليهم إجراؤها، فقد يجدون في تأكيد الباحثة ما يشجعهم، إذ تقول فيكورد: «يمكن للمرء بالتأكيد أن يتعلم التعامل مع المكالمات الهاتفية من جديد».