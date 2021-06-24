ميزة جديدة من "تيك توك" لمستخدميه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن القائمون على تطبيق "تيك توك"، الخميس، عن بدء اختبار ميزة جديدة ستجعل التطبيق أكثر فائدة للمستخدمين، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وأعلن القائمون على التطبيق عبر الإنترنت: "نحن متحمسون لتوسيع خدمات (Jumps) لتشمل مجالات جديدة، ونتطلع لكيفية استفادة المستخدمين من ميزاتها".

وأضافت "سيكون بإمكان أي شخص التقدم لاختبار هذه الميزة الآن، لكن عمليات التقييم ستكون على أساس الفائدة التي ستقدمها التطبيقات المرفقة بمقاطع الفيديو للمستخدمين".

وتمكن الميزة الجديدة (Jumps) المستخدمين من تضمين تطبيقات صغيرة في فيديوهاتهم لتكون هذه التطبيقات مرتبطة بموضوع الفيديو المنشور.

وشرحت مواقع تقنية أن "الميزة الجديدة" تمكن المستخدمين من إرفاق مقطع فيديو برابط لتطبيق صغير حول هذا الموضوع، وسيتمكن مشاهدو الفيديو من الضغط على الرابط للوصول إلى التطبيق.