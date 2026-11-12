"واتساب" يُجرّب شكلاً جديداً لواجهته .. وهذه أهم ميزاته

يختبر تطبيق واتساب تغييرا جديدا في واجهته على هواتف أندرويد، يتمثل في إعادة تصميم شريط التنقل ليظهر بصورة أكثر مرونة وأقل استحواذا على مساحة الشاشة، في خطوة تمنح المستخدمين مساحة إضافية لعرض المحادثات والمحتوى داخل التطبيق.

ويظهر التغيير في الإصدار التجريبي رقم 2.26.45.5 من واتساب، حيث استبدلت الشركة الشكل التقليدي لشريط التنقل بتصميم عائم وشفاف، يتغير حجمه وفق حركة المستخدم داخل التطبيق.

وبحسب ما رصده موقع "WABetaInfo" المتخصص في متابعة تحديثات "واتساب" والميزات التي لا تزال قيد التطوير، يتحول الشريط أثناء التمرير إلى أسفل قائمة المحادثات إلى عنصر أصغر حجماً، يأخذ شكلاً قريباً من الكبسولة ذات الحواف الدائرية.

ومع تقلص حجم شريط التنقل، تختفي التسميات النصية الموجودة إلى جانب أيقونات الأقسام المختلفة، ليقتصر ظهوره بشكل أكبر على الأيقونات، وهو ما يمنحه مظهراً أكثر بساطة ويقلل المساحة التي يشغلها على الشاشة.

ولا يظل هذا الشكل مصغراً طوال الوقت، إذ يستعيد شريط التنقل حجمه المعتاد بمجرد التمرير إلى أعلى، لتعود التسميات والعناصر المختلفة إلى الظهور بالشكل الكامل.

ولا يقتصر التحديث على قسم محدد داخل التطبيق، إذ يمتد التصميم العائم إلى الأقسام الرئيسية التي يستخدمها أصحاب الحسابات يومياً، وتشمل المحادثات (Chats)، والتحديثات (Updates)، وجهات الاتصال (Contacts)، والمكالمات (Calls).

وبذلك يحل التصميم الجديد محل شريط التنقل الثابت الموجود في واجهة "واتساب" حالياً، مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الأقسام الرئيسية من خلال الشريط نفسه.

ولا يزال التصميم الجديد قيد الاختبار ضمن النسخة التجريبية من "واتساب"، لذلك لم يصبح متاحاً بصورة عامة لجميع مستخدمي هواتف أندرويد حتى الآن.

ويمكن للراغبين في تجربة الميزات التجريبية التسجيل في برنامج "واتساب" التجريبي عبر متجر "غوغل بلاي"، إلا أن الحصول على النسخة التجريبية يرتبط بتوافر أماكن في البرنامج، كما أن ظهور الميزة الجديدة قد لا يحدث مباشرة لجميع المشاركين