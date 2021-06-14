3 طرق لمحاربة الرؤوس السوداء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعاني صاحبات البشرة المختلطة والدهنية من الرؤوس السوداء، الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور البثور وإزعاج البشرة.

وفيما يلي مجموعة من الخلطات التي تعالج انسداد المسام، وفقا لما جاء في موقع "العربية":

1 - قناع بياض البيض:

يُنصح بتطبيق بياض البيض غير المخفوق بواسطة فرشاة على المناطق المعرّضة لظهور الرؤوس السوداء، ثم وضع محرمة عليها وتطبيق صفار البيض فوق المحرمة من جديد. يُترك هذا القناع على البشرة لمدة 30 دقيقة حتى يجفّ بياض البيض، ويسهّل وجود المحرمة إزالة هذا القناع عن الوجه.

2 - خلطة العسل والليمون:يُنصح بإضافة عصير نصف حبة من الليمون إلى ملعقتين كبيرتين من العسل قبل تطبيق الخليط على بشرة الوجه. يتمتع الليمون بخصائص مُطهّرة، مُعقّمة للبشرة ومُساعدة على انقباض المسام أما السكر الموجود في العسل فيلعب دور مقشّر للبشرة مما يساهم في تجديدها والتخلّص من الرؤوس السوداء.

3- قناع الكركم: يمكن للتوابل أن تلعب دوراً فعّالاً في محاربة الرؤوس السوداء. يكفي خلط ملعقتين صغيرتين من الطحين وملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو بالإضافة إلى القليل من الحليب السائل. يجب تطبيق هذا القناع على البشرة لمدة 40 دقيقة قبل شطفه بالماء وتكرار استعماله مرتين أسبوعياً للحصول على النتيجة المرجوّة.