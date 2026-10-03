محمد بن راشد برسالة إلى مجتمع دبي: لقد صنعنا مدينة جميلة.. دبي وطن للعالم ووطن للحياة

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رسالة إلى مجتمع دبي. إلى أهل دبي، والمقيمين على أرضها، وزوّارها، ومحبّيـها. ضمن كتابه "الرسائل" الجزء الثاني من علمتني الحياة، الذي يضم 26 رسالة يوجهها سموه إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة ستة عقود من العمل العام، لتشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة.

وجاء في رسالة سموه:

"رسالة إلى مجتمع دبي

رسالة إلى أهل دبي .. والمقيمين على أرضها .. وزوّارها .. ومحبّيـها ..

لقد صنعنا مدينة جميلة، ومجتمعاً منسجماً، وتجربة نموذجية للعالم.

دبي وطن للعالم، ووطن للبشر، ووطن للحياة.

دبي تجربة إنسانية عظيمة ملهمة لجميع البشر.

في هذه الرسالة التي أسطرها مما علّمتني التجارب، أحببت أن أضع سبع قواعد للحياة في دبي .."