يشارك في أسبوع دبي للمستقبل، الذي انطلق أمس، أكثر من 10 آلاف من الخبراء والمخترعين والمبتكرين، والمستثمرين وصناع السياسات، ورواد الأعمال والتكنولوجيا، والمتخصصين في مختلف المجالات الحيوية والمستقبلية من حول العالم، لمناقشة وتجربة التطورات التي ستشكل مستقبل مختلف القطاعات التي تهم الناس حول العالم، وتسليط الضوء على أبرز التغييرات الجذرية التي يشهدها عالمنا، والعمل على رسم تصورات وتوقعات لما سيكون عليه المستقبل»، ويستضيف الأسبوع، ضمن «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» في منصة التجارب والابتكارات، أكثر من 100 نموذج أولي من جامعات ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب منصة مستقبل دبي التي تجمع 500 من الكفاءات والقيادات في القطاعات الحيوية الرئيسة في دبي للمشاركة بخبراتهم ورؤاهم وأفكارهم في مسيرة تصميم المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، وبطولة التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2026، ومسابقة الإمارات للروبوتات، ضمن منصة تحديات المستقبل، وضمن منصة الفعاليات الجانبية، تبرز خصوصاً «منصة ستارز» التي توحد العلوم والتكنولوجيا والفنون والبحوث في نقاش مشترك، يستكشف الذكاء الاصطناعي وعلم الأحياء وعلوم الأعصاب والروبوتات وعلم النفس من خلال التساؤل عما يجعل الإنسان إنساناً، فيما تقدم «منصة مشاريع المستقبل» فرصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لعرض مشاريعها وابتكاراتها وأفكارها المستقبلية، وتتيح منصة الفعاليات الخارجية مساحة لأفراد المجتمع للانخراط في أسبوع دبي للمستقبل.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، أن أسبوع دبي للمستقبل، الذي يتخذ هذا العام شعار «لأجل إنسان المستقبل»، ينطلق من سؤال أساسي: هل نبني مستقبلاً أكثر تقدماً أم نبني مستقبلاً أكثر إنسانية؟ داعياً إلى طرح أسئلة جديدة واختبار أفكار مختلفة، أو الالتقاء بشخص لم يتوقعوا لقاءه، أو تغيير قناعة، أو المساهمة بفكرة جديدة، فهذا ليس حدثاً تقليدياً يجري داخل قاعات المؤتمرات بل هو إعادة ابتكار لتجربة المؤتمرات قررت دبي خوضها لأن ثقافة المبادرة وتحمل المخاطر المحسوبة جزء من الحمض النووي لهذه المدينة التي تعاملت دائماً مع المستقبل باعتباره شيئاً يمكن تصميمه وبناؤه، وليس مجرد توقعه وانتظاره، وهو ما كان دوماً نهج دبي وقيادتها، وأضاف بلهول في كلمته الرئيسة خلال افتتاح أسبوع دبي للمستقبل، أن دبي تطلق حواراً عالمياً حول مستقبل الإنسان وإنسان المستقبل.

خلفان بلهول:

. ثقافة المبادرة جزء من الحمض النووي لدبي.