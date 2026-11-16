الأردن.. بث أغانٍ لوردة الجزائرية عبر مكبرات المساجد وقت الفجر بسبب "خلل تقني"

كشف مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، مهند الصفدي، عن ملابسات ما جرى قبيل بث أذان الفجر عبر الإذاعة الأردنية، اليوم الاثنين، والذي أدى إلى بث أغانٍ عبر مكبرات الصوت في المساجد.

وأكد الصفدي، في تصريحات لوسائل إعلام أردنية، أن خللاً تقنياً في أنظمة الإذاعة تسبب في تداخل البث قبيل أذان الفجر، ما أدى إلى إذاعة أغانٍ للفنانة وردة الجزائرية عبر مكبرات المساجد.

وأوضح أن الواقعة لم تكن ناتجة عن خطأ بشري، بل عن عطل فني خارج عن الإرادة البشرية، مشدداً على أنه جرى التعامل مع الخلل ومعالجته على الفور. كما أشار إلى أن العمل جارٍ على تحديث الأنظمة القديمة وتطويرها؛ لمنع تكرار مثل هذه الأعطال وضمان استقرار البث مستقبلاً.

وكانت مناطق عدة في الأردن قد شهدت، فجر اليوم الاثنين، هذه الواقعة غير المعتادة التي أثارت حالة من الارتباك، قبل أن تتدخل الجهات المختصة وتُنهي الخلل بشكل فوري.