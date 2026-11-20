تلعب التغذية دوراً مهماً في الحفاظ على صحة البشرة ونضارتها، ولا يقتصر تأثيرها على الأطعمة التي نتناولها، بل يمتد أيضاً إلى بعض المكملات الغذائية التي قد تساعد في تعزيز ترطيب الجلد، وتحسين مرونته، والحد من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر.

ومن بين أبرز هذه المكملات فيتامين «سي» وفيتامين «أ» والكولاجين وأحماض «أوميغا-3»، إلى جانب البيوتين والبروبيوتيك. لكن الاستفادة منها تختلف بحسب احتياجات الجسم والحالة الصحية، كما أن الأدلة العلمية على فعاليتها ليست متساوية، وفقاً لموقع «هيلث».

1. فيتامين «سي»

يُعرف فيتامين «سي»، أو حمض الأسكوربيك، بخصائصه المضادة للأكسدة، التي تساعد على حماية خلايا البشرة من الأضرار الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية والإجهاد التأكسدي.

ولا تقتصر فوائده على الحماية، إذ يؤدي دوراً مهماً في دعم نمو خلايا الجلد وتجددها، كما قد يساعد على تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة من خلال الحد من إنتاج الميلانين، المسؤول عن لون الجلد.

ومن أبرز فوائده المحتملة:

دعم إنتاج الكولاجين، والمساعدة على تقليل ظهور علامات الشيخوخة.

تحسين مرونة البشرة والحفاظ على تماسكها.

التخفيف من عمق التجاعيد ومظاهر ترهل الجلد.

المساعدة على توحيد لون البشرة وتحسين ملمسها ومظهرها.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الحصول على كميات كافية من فيتامين «سي»، خصوصاً ضمن نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات، قد يرتبط بتحسن بعض مؤشرات صحة البشرة.

2. فيتامين «أ»

يُعد فيتامين «أ» من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، وله أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة الجلد ونمو الشعر. وتُشتق منه مركبات الريتينويد، التي تُستخدم على نطاق واسع في مستحضرات العناية بالبشرة ومكافحة علامات التقدم في العمر.

وقد يسهم فيتامين «أ» في:

تحسين مرونة الجلد.

تحفيز إنتاج الكولاجين وتجدد خلايا البشرة.

تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

المساعدة على علاج بعض حالات حب الشباب، من خلال تأثير مركباته في تجدد الخلايا وتنظيم إفراز الدهون.

ورغم هذه الفوائد، فإن تناول مكملات فيتامين «أ» يستدعي الحذر؛ فهو من الفيتامينات التي قد تتراكم في الجسم، وقد يؤدي الإفراط في استهلاكها إلى التسمم ومضاعفات صحية. لذلك، لا يُنصح بتناول جرعات مرتفعة دون استشارة طبية.

3. الكولاجين

يُشكل الكولاجين نحو 80 في المائة من الوزن الجاف للجلد، ويُعد من البروتينات الأساسية المسؤولة عن تماسك البشرة ومرونتها. لكن إنتاجه يتراجع تدريجياً مع التقدم في العمر، وهو ما ينعكس على مظهر الجلد من خلال زيادة التجاعيد وفقدان المرونة.

وتُعد مكملات الكولاجين المتحلل مائياً من الخيارات التي حظيت باهتمام بحثي متزايد، إذ تشير دراسات إلى احتمال مساهمتها في:

تعزيز ترطيب البشرة وتقليل فقدان الماء.

تحسين مرونة الجلد وتماسكه.

الحد من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

كما أظهرت مراجعة بحثية نُشرت عام 2025 نتائج إيجابية لمكملات الكولاجين في تحسين ترطيب البشرة ومرونتها وتقليل التجاعيد.

ومع ذلك، تختلف النتائج بحسب مصدر الكولاجين وتركيب المكمل ومدة استخدامه، ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد مدى استمرار هذه الفوائد على المدى الطويل.

4. أحماض «أوميغا-3»

تؤدي أحماض «أوميغا-3 الدهنية» دوراً مهماً في تنظيم الاستجابة الالتهابية في الجسم، وهو ما يجعلها موضع اهتمام في الأبحاث المتعلقة بصحة الجلد وبعض الأمراض الجلدية، مثل حب الشباب والإكزيما والصدفية.

وأظهرت دراسة صغيرة أُجريت عام 2014 على أشخاص يعانون حب الشباب بدرجات خفيفة إلى متوسطة أن تناول مكملات أوميغا-3 لمدة 10 أسابيع ارتبط بانخفاض ملحوظ في الآفات الجلدية الالتهابية وغير الالتهابية.

وقد تشمل فوائد هذه الأحماض للبشرة:

التخفيف من الاحمرار والجفاف والتهيج.

دعم الحاجز الطبيعي الواقي للجلد.

المساعدة على حماية البشرة من بعض الأضرار المرتبطة بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية.

الحد من بعض الآثار الجانبية المصاحبة لعلاجات حب الشباب، مثل جفاف الجلد.

ويمكن الحصول على أوميغا-3 من مصادر غذائية متنوعة، أبرزها السلمون والسردين والماكريل، إلى جانب الجوز وبذور الكتان.

ولا توجد جرعة يومية موحدة معتمدة خصيصاً لتحسين صحة البشرة، إلا أن بعض الدراسات استخدمت جرعات تقارب 2000 ملليغرام يومياً لمدة تتراوح بين 10 و12 أسبوعاً.

5. البيوتين

البيوتين، المعروف بفيتامين «ب7»، هو أحد الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، ويسهم في عمليات التمثيل الغذائي الضرورية للجسم. ويوجد طبيعياً في مجموعة من الأطعمة، منها البيض والأسماك والمكسرات والبذور والبطاطا الحلوة.

ورغم شيوع استخدام مكملاته للعناية بالشعر والبشرة، فإن الأدلة العلمية التي تثبت قدرته على تحسين مظهر الجلد لدى الأشخاص الذين لا يعانون نقصاً فيه لا تزال محدودة.

في المقابل، قد تظهر علامات جلدية واضحة عند نقص البيوتين، مثل الجفاف والاحمرار وتقشر الجلد، وهو ما يجعل تعويض النقص مهماً لاستعادة صحة البشرة.

ومن الفوائد المحتملة المرتبطة بالحصول على كميات كافية منه:

المساعدة على تحسين بعض المشكلات الجلدية المرتبطة بنقص البيوتين.

دعم صحة الجلد ووظائفه الطبيعية.

احتمال تخفيف التقشر والتهيج لدى بعض الأشخاص.

ويُعد البيوتين آمناً عموماً عند تناوله بالكميات المناسبة، لكن من المهم الانتباه إلى أنه قد يؤثر في نتائج بعض التحاليل المخبرية، مما قد يؤدي إلى قراءات غير دقيقة. لذلك، ينبغي إبلاغ الطبيب باستخدامه قبل إجراء الفحوص.

6. البروبيوتيك

تُعرف البروبيوتيك بالبكتيريا النافعة التي تساعد على الحفاظ على التوازن الميكروبي في الجسم، وتشير أبحاث متزايدة إلى وجود ارتباط بين صحة ميكروبيوم الأمعاء والجلد، فضلاً عن أهمية الميكروبات الموجودة بصورة طبيعية على سطح البشرة.

وقد تساعد مكملات البروبيوتيك في دعم صحة الجلد من خلال:

المساهمة في تنظيم الاستجابات الالتهابية.

المساعدة على تهدئة البثور وتقليل بعض مظاهر حب الشباب.

دعم الحاجز الواقي للبشرة.

تعزيز ترطيب الجلد وقدرته على الاحتفاظ بالرطوبة.

ومع ذلك، لا تزال الأبحاث المتعلقة بتأثير البروبيوتيك في علاج المشكلات الجلدية في مراحل التطور، كما تختلف النتائج باختلاف السلالات البكتيرية المستخدمة وتركيبة المكمل.

هل تكفي المكملات الغذائية للحفاظ على بشرة صحية؟

على الرغم من الفوائد المحتملة لبعض المكملات الغذائية، فإن تناولها لا يُعد بديلاً عن اتباع نظام غذائي متوازن أو الالتزام بروتين مناسب للعناية بالبشرة. كما أن الاستجابة تختلف من شخص إلى آخر، ولا تعني زيادة الجرعات بالضرورة الحصول على نتائج أفضل.

ويظل الحصول على العناصر الغذائية من مصادرها الطبيعية، والاهتمام بالترطيب، واستخدام واقي الشمس، من الركائز الأساسية للحفاظ على صحة الجلد. أما المكملات، فمن الأفضل اختيارها وفقاً للاحتياجات الفعلية للجسم وبعد استشارة مختص، خصوصاً عند تناول أدوية أو وجود حالات صحية تستدعي الحذر.