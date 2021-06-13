فيديو مؤثر.. يعثر على ابنه بعد 58 عاماً من اختفائه

المصدر: ترجمة مروة سليم

تمكنت الشرطة الصينية من مساعدة عجوز في العثور على ابنه الذي فقده منذ 58 عاماً، وذلك كما ذكرت صحيفة "شاينا توداي نيوز".

وأضافت الصحيفة أن "لو" الذي يبلغ من العمر 90 عاماً، فقد ابنه "فو" عندما كان عمره عامين أثناء تواجدهما في محطة سكة حديد بمنطقة اكسشينج في عام 1963 عندما كان ينتظر الأب القطار، وقال إنه ترك يد ابنه للحظات ولم يدرك إلا أن هناك خطأ ما عندما لاحظ اختفاء الطفل في ظروف غامضة.

وأضاف "لو" أنه ظل طيلة تلك المدة يبحث عن "فو" هو وعائلته أيضاً مستخدمين الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، وبعد ذلك الإنترنت للمحاول للعثور عليه.

وفي عام 2015، فتحت إدارة الأمن العام في زاوزوانج تحقيقاً خاصاً في الحادث باستخدام أحدث تقنيات اختبار الحمض النووي المتاحة، ووسعت نطاق البحث ليشمل مقاطعات صينية أخرى، وفي النهاية تعقبوا "فو" في يونيو الجاري بعد التأكد من تطابق الحمض النووي بين الشخصينن خاصة بعد وفاة الأم في النصف الثاني من عام 2010.

ونشرت صحيفة "شاينا توداي نيوز"، فيديو يوثق لحظة مؤثرة تم فيها لم شمل الأب مع ابنه المفقود، في مدينة زاوزوانج بمقاطعة شاندونج بشرق الصين.

وأصدرت إدارة الأمن العام في المدينة لقطات للقاء الحميم الذي جمع الأب وابنه، وظهر من خلال مقطع فيديو الرجل المسن يقف على خشبة المسرح وسط المتفرجين عندما يظهر فجأة ابنه المفقود ويحتضنان بعضهما وتنهمر دموع الجميع.