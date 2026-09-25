«أبوصالح» يعجز عن سداد 9928 درهماً متأخرات دراسية على ابنيه

يعجز (أبوصالح - يمني) عن سداد 9928 درهماً متأخرات دراسية على ابنيه عن العام الدراسي الماضي، بسبب ظروفه المالية الصعبة، بعد اقتراضه من أحد البنوك لعلاج والدته المريضة، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب، حرصاً على مستقبل ابنيه.

وقال (أبوصالح) لـ«الإمارات اليوم»، إن حالته المالية ساءت جداً خلال الفترة الأخيرة، بعد أن أصيبت والدته بمشكلات صحية في القلب، وكانت تحتاج إلى إجراء عملية جراحية بشكل عاجل، فاضطر إلى الحصول على قرض بنكي، ما أثّر في الاستقرار المالي للأسرة التي تراكمت عليها الديون، حتى أصبح عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته، وفي مقدمتها سداد الرسوم الدراسية المستحقة على ابنيه.

وأضاف: «لديَّ اثنان من الأبناء في مدارس خاصة بعجمان، أكبرهما (صالح) ويدرس في الصف السادس، و(أحمد) في الصف الرابع، وقد بلغت الرسوم الدراسية المستحقة عليهما خلال العام الدراسي الماضي 9928 درهماً».

وأشار إلى عجزه عن تدبير ولو جزءاً بسيطاً من الرسوم المستحقة، لافتاً إلى حالة الحزن التي باتت تسيطر على ابنيه أخيراً، لعدم قدرتهما على استكمال الدراسة كبقية أقرانهما، معبراً عن خشيته من ضياع العام الدراسي عليهما، لسبب لا دخل لهما فيه.

وتابع: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من ستة أفراد، إضافة إلى أمي وأبي، وأعمل بإحدى الجهات الحكومية في دبي، براتب قدره 9000 درهم، أدفع منه 3500 درهم للأقساط البنكية، وما يتبقى يذهب لتلبية متطلبات حياتنا اليومية من مأكل ومشرب».

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير مبلغ الرسوم المدرسية المتأخرة على ابنيه، حرصاً على استكمال الدراسة كبقية أقرانهما.

الأب:

• أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من 6 أفراد، إضافة إلى أمي وأبي، وراتبي 9000 درهم، أدفع منه 3500 للأقساط البنكية، والباقي يذهب لمتطلبات حياتنا اليومية من مأكل ومشرب.