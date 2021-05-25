الكشف عن أغنى رجل في العالم.. وهذه ثروته

المصدر: سياتل - د ب أ

أصبح رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأزياء والسلع الفاخرة الفرنسية لوي فيتون مويت هينسي (إل.في.إم.إتش) الفرنسي برنار أرنو اليوم الاثنين أغنى رجل في العالم بثروة قدرها 3ر186 مليار دولار.

وزادت ثروة أرنو خلال أخر 14 شهرا بمقدار 110 مليارات دولار ليزيد إجمالي ثروته بمقدار 300 مليون دولار عن ثروة جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة أمازون وبمقدار 39 مليار دولار عن ثروة إيلون ماسك مؤسس ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا. وجاء نمو ثروة أرنو بفضل الأداء القوي لشركة "إل.في.إم.إتش" حتى في فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مجموعة إل.في.إم.إتش تمتلك العديد من العلامات التجارية الشهيرة في مجال الأزياء والعطور السلع الفاخرة مثل فيندي وكريستيان ديور وجيفنشي، وارتفع سعر سهم المجموعة مع بداية تعاملات اليوم بنسبة 04ر0% مما أدى إلى ارتفاع ثروة أرنو بمقدار 600 مليون دولار. وكما هو الحال بالنسبة لأغلب شركات الموضة والسلع الفاخرة في العالم مثل شانيل وكيرنج جروب ولوريات التي ضاعفت ثرواتها خلال فترة الجائحة زادت القيمة السوقية لمجموعة إل.في.إم.إتش إلى 320 مليار دولار.

كانت إل.في.إم.تش قد استكملت في يناير الماضي الاستحواذ على شركة المجوهرات الأمريكية تيفاني مقابل 8ر15 مليار دولار. وبلغت إيرادات المجموعة الفرنسية خلال الربع الأول من العام الحالي 14 مليار دولار.