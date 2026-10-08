بعد 3 أيام من استعادته.. إيلون ماسك يفقد مجدداً لقب التريليونير

فقد إيلون ماسك لقب التريليونير مجدداً، بعد ثلاثة أيام فقط من استعادته، في انتكاسة سريعة لم تصمد أمامها ثروته فوق حاجز التريليون دولار، وذلك بعد تراجع أسهم شركتي سبيس إكس وتسلا.

وبحسب "فوربس" تراجعت ثروة ماسك بنحو 36.4 مليار دولار خلال تداولات الخميس، لتصل إلى نحو 991.6 مليار دولار، ما دفعها مجدداً إلى ما دون حاجز التريليون دولار، بعد تجاوز ثروته حاجز التريليون الإثنين.

وكانت ثروة ماسك تجاوزت التريليون يوم الإثنين وعادت

ورغم خسارته المؤقتة للقب التريليونير، ظل ماسك في صدارة قائمة أثرياء العالم بفارق 600 مليار دولار عن أقرب منافسيه جيف بيزوس بثروة بلغت نحو 373.6 مليار دولار.