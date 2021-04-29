يسرق سيارة من أجل لقاء صديقته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

سرق مواطن روسي 28 عاماً سيارة من نوع "نيفا" تملكها شركة خاصة، من أجل لقاء صديقته البعيدة، بحسب ما جاء في وسائل إعلام روسية.

وقد استدعت الشركة المالكة للسيارة المسروقة الشرطة للتحقيق في الأمر والبحث عنها. وفعلا وصل رجال الشرطة إلى موقع الحادثة، وبعد التحقيق مع بعض الأشخاص، اكتشفوا أن أحد العاملين في الشركة قد اختفى مع السيارة.

وخلال فترة قصيرة عثر رجال الشرطة على السيارة متروكة على بعد 30 كيلومترا عن المدينة، وتمكن رجال الشرطة في اليوم التالي من اعتقال السارق في مدينة كوستروما مخمورا.

واعترف اللص، بأنه سرق السيارة لتسوية بعض المشكلات العاطفية،. لذلك اضطر إلى استخدام سيارة الشركة، التي تعطلت في الطريق، فتركها.