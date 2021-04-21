أشياء يجب مراعاتها عند شراء سيارة مستعملة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أوصى خبير بالانتباه لعدة نقاط عن شراء سيارة جديدة، أولها أن يحدد المشتري الميزانية التي سيخصصها لشراء السيارة، وأن يتأكد من أن سعر السيارة المعروضة عليه يتناسب مع متوسط أسعار الخيارات المشابهة في السوق، ولذلك يجب عليه مقارنة العروض المطروحة في المواقع الشهيرة لبيع السيارات.

والتحقق من الحالة القانونية لها والتأكد من سجلات ملكيتها، ومطابقة رقم " VIN" الموجود على المركبة مع الأرقام الموجودة في الوثائق المتعلقة فيها، بحسب ما جاء في وسائل إعلام روسية.

كما يجب على المشتري أن يعاينها ويعاين أجزاءها بشكل دقيق كي يتحقق من سلامة هيكلها بشكل عام، وأن ينتبه إلى أماكن اتصال أجزاء الهيكل الخارجي ببعضها، وإلى لون وحالة طلاء الهيكل، وتواريخ إنتاج المصابيح الأمامية والزجاج والعديد من العناصر القابلة للاستبدال، كما يجب التحقق من حالة مفاصل الأبواب وعناصر العزل المطاطية بين أجزاء الهيكل.

وأثناء فحص السيارة يجب معاينة المحرك وأجزائه الأساسية والتحقق من حالة السوائل والزيوت في بعض أقسام المركبة.

كما يجب على المشتري التحقق من عمل الأنظمة الكهربائية في السيارة وعمل المصابيح وأنظمة التكييف والتدفئة وعمل المساحات وروافع زجاج الأبواب.