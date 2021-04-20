جاكي شان يحرم ابنه من الميراث ويتبرع بها للجمعيات الخيرية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قرر النجم الصيني الشهير جاكي شان،حرمان ابنه الوحيد جايسي، من الميراث،.



ذكر ذلك موقع "هندوستان تايمز" الهندي، اليوم ن الممثل الصيني جاكي شان قرر التبرع بثروته التي تقدر بـ 350 مليون دولار، للجمعيات الخيرية.

وعلل جاكي شان، قرار حرمان ابنه من الميراث بالقول: "إذا كان ابني قادرا على كسب المال فسوف يصنع المال الخاص به"، مضيفا: "وإذا كان غير قادر فسوف يضيع أمواله التي جناها".

وقال النجم الصيني إنه يشعر بالندم لعدم التحاق ابنه بالجيش الصيني، مشيرا إلى أن الخدمة العسكرية كانت ستسهم في بناء شخصيته بشكل أفضل.

ولفت الموقع إلى أن جايسي هو الابن الوحيد لجاكي شان من زوجته جوان لين، مشيرا إلى أنه يعمل ممثلا ومغنيا.