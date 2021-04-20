بالفيديو.. مهارة طفلة مبهرة!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو نال على اعجاب العديد منهم حيث أظهر طفلة 6 سنوات وهي تتزلج في منحدرات تزلج بارتفاع 12 قدماً في ماكواري بأستراليا.

وتوضح اللقطات التي حصدت أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة عبر حساب الطفلة بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، في أقل من أسبوع، الطفلة بايج توبان وهي منشغلة باللعب والتزلج بمنتهى المهارة.

وفازت بايج بمسابقة "كينغ اوف كونسيرت" للتزلج على الألواح في ملبورن في مجال أقل من 9 سنوات وسجلت عدداً قليلاً من صفقات الرعاية، وذلك كما ذكرت شبكة "سي ان ان" الإخبارية.

وأوضحت الطفلة بايج للشبكة الإخبارية أن التزلج على الألواح يجعلها "سعيدة حقًا" وإن إحدى الحيل التي كانت تعمل على إتقانها هي خطوة تسمى من فظة إلى مزيفة.

وقالت والدتها إنها عندما كانت بايج تبلغ من العمر عامين تقريباً، التقطت لوح تزلج قديم في المرآب وبدأت تقف عليه وتحاول اللعب به.