بدءاً من يناير.. تصاريح إلزامية لقيادة السكوترات والدراجات الكهربائية

وضعت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور، التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، إطاراً تنظيمياً شاملاً لوسائل التنقل الشخصية المستخدمة على الطرق في الدولة، حيث جرى تصنيفها إلى 6 فئات رئيسة، مع تنظيم تسجيلها والحصول على التصاريح اللازمة لقيادتها في المسارات المخصصة لها.

وتشمل الفئات الست الدراجات الهوائية، والدراجات الكهربائية، والسكوترات الكهربائية، والدراجات الصغيرة، وألواح التزلج، وناقلات كبار السن وذوي الإعاقة.

ونصت اللائحة على 3 أنواع من التصاريح، تشمل استخدام السكوتر الكهربائي، والدراجة الكهربائية، والدراجة الصغيرة، وحددت شروطاً لمنحها، أبرزها ألا يقل عمر مقدّم طلب التصريح عن 15 عاماً، على أن تمتد مدة سريانه إلى 3 سنوات قابلة للتجديد.

التسجيل والتصريح

نصت اللائحة على أنه يتوجب تسجيل وسيلة التنقل الشخصية وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري بحسب الأحوال، وعدم قيادتها دون الحصول على تصريح القيادة وفقاً لما تحدده أحكام القرار.

كما تصدر سلطة الترخيص تصاريح استخدام وسائل التنقل الشخصية، ويُشترط ألّا يقل عمر مقدم طلب الحصول على التصريح عن خمسة عشر سنة.

أنواع ومواصفات

صنفت اللائحة وسائل التنقل الشخصية المستخدمة على الطرق وفقاً للمعايير والمواصفات المحددة لكل منها، وتشمل الدراجات الهوائية التي تسير بقوة دفع قائدها وغير مزودة بمحرك آلي أو هجين، والدراجات الكهربائية المزودة بوحدة طاقة داعمة، التي تعمل على دعم ومساندة حركة دواسة القيادة، بالإضافة إلى السكوتر الكهربائي الذي يسير بقوة محركه الكهربائي ويقاد بوضعيتي الوقوف أو الجلوس، كما ضمت التصنيفات الدراجات الصغيرة المزودة بمحرك آلي أو كهربائي ولا تزيد سعة أسطوانتها على 50 سي سي، ولا تزيد سرعتها على 45 كيلومتراً في الساعة، إلى جانب ألواح التزلج المصممة للتنقل الشخصي، ويتم تشغيلها بدفع المستخدم أو بواسطة محرك، وناقلات كبار السن وذوي الإعاقة المتمثلة في مقاعد تعمل بالمحرك أو بدفع المستخدم.

متطلبات السلامة

وفيما يتعلق بالسلامة والمواصفات الفنية، ألزمت اللائحة توفر أربع متطلبات أساسية في وسيلة التنقل الشخصية لضمان تشغيلها الآمن على الطرقات، حيث تشمل هذه الشروط تزويد الوسيلة بمصباح أمامي لإنارة الطريق ليلاً ومصباح خلفي مع إضاءة حمراء مرتبطة المكابح، وتوفير جهاز تنبيه صوتي مثبت على المقود، بالإضافة إلى توفير مكابح على الإطار الخلفي على الأقل، كما اشترطت اللائحة أن تكون الإطارات محكمة التثبيت وصالحة للسير، وأن تكون أسلاك العجلات مكتملة ومحكمة الشد، مع ضمان متانة وإحكام شد كافة أجزاء المركبة لضمان الاستعمال الآمن، والالتزام بأي اشتراطات أخرى تصدرها سلطة الترخيص.

6 التزامات

وضعت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور، ستة التزامات على مستخدمي وسائل التنقل الشخصية لضمان سلامتهم وحماية المشاة وسائقي المركبات على الطرقات.

ونصت المادة السادسة من اللائحة أنه يتوجب تسجيل وسيلة التنقل الشخصية وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري بحسب الأحوال، وعدم قيادتها دون الحصول على تصريح القيادة وفقاً لما تحدده أحكام القرار.

وتضمنت الالتزامات أيضا عدم قيادة وسائل التنقل الشخصية على الطريق المخصص لسير المركبات، وضرورة اتباع التعليمات الإرشادية والالتزام بقواعد السير والمرور لقيادتها بطريقة آمنة لا تسبب خطورة على حياتهم أو حياة المشاة وسائقي المركبات.

كما ألزمت اللائحة قيادة وسائل التنقل الشخصية في المسارات التي تحددها سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري والالتزام بحدود السرعات المقررة من قبلها،

وشددت على أهمية التقيد بالأحكام الخاصة بمتطلبات السلامة لكيفية استخدام هذه الوسائل، سواء كان ذلك في الاستخدام الشخصي أو من خلال الوسائل التي يتم توفيرها عبر المنشآت التجارية في حال تأجيرها.

الإشارات الضوئية

حددت اللائحة الإشارات الضوئية المخصصة لتنظيم سير المشاة ومستخدمي وسائل التنقل الشخصية، حيث تكون الإشارات الضوئية الخاصة بتنظيم سير المشاة ومستخدمي وسائل التنقل الشخصية على الطريق، على النحو الآتي:

الضوء الأحمر: يُحظر على المشاة ومستخدمي وسائل التنقل الشخصية عبور الطريق نهائياً عند إضاءته.

الضوء الأخضر: يُسمح للمشاة ومستخدمي وسائل التنقل الشخصية بعبور الطريق عند إضاءته.

الضوء الأخضر المتقطع: لا يجوز للمشاة ومستخدمي وسائل التنقل الشخصية الشروع في عبور الطريق عند إضاءته، ويقتصر أثره على تمكين من بدأ منهم العبور في الوقت المسموح به من إتمام عبور الطريق.