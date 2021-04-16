«العناق الأول » أفضل صورة صحافية في 2021

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

فازت صورة مؤثرة يظهر فيها شخصان في عناق للمرة الأولى منذ شهور بسبب جائحة «كورونا» العالمية، بجائزة «الصورة الصحافية العالمية» 2021.

ونال المصور الدنماركي مادس نيسن الجائزة الأولى للمسابقة المرموقة خلال مراسم افتراضية أقيمت في أمستردام، امس الخميس.

وقالت لجنة تحكيم المسابقة إن الصورة الفائزة تجسد تأثير الوباء في أنحاء العالم، كما لا تمثله صورة أخرى.

وتحمل الصورة الفائزة اسم «العناق الأول»، والتقطها نيسن لصالح صحيفة «بوليتيكن» الدنماركية اليومية في 5 أغسطس 2020. وتظهر فيها البرازيلية روزا لوزيا لوناري التي تبلغ من العمر 85 عاماً، تعانقها الممرضة أدريانا سيلفا دا كوستا سوزا، لأول مرة خلال 5 أشهر، في إحدى دور رعاية المسنين.

ووفقا لنيسن، فإن «الرسالة الرئيسية لهذه الصورة هي التعاطف. إنها الحب والشفقة».