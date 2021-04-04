الشرطة الفرنسية تلقي القبض على 5 سيدات للاشتباه بصلتهم بالإرهاب

المصدر: باريس - د ب أ

ألقت الشرطة في فرنسا القبض على العديد من السيدات المشتبه بتخطيطهم لشن هجوم إرهابي، حسبما قالت مصادر قانونية اليوم الأحد.

وركز المحققون، وفقا لتقارير، على واحدة من السيدات الخمس على وجه التحديد، بينما كانت الأربعة الآخريات من أفراد أسرتها، من بينهن فتاة قاصر.

وألقي القبض على السيدات مساء يوم أمس السبت في مدينة بيزييه بجنوب البلاد.

ووفقا لصحيفة "لو بوا" الفرنسية، كانت الشرطة تخشى أن تكون السيدات يخططن لارتكاب هجوم عنيف في مونبيلييه. وجاء في التقرير أن السيدات معروفات بأن لهن أفكارا إسلامية متطرفة.

ولم يتم تأكيد ذلك من جانب مكتب الادعاء العام، كما لم تتوفر بشكل أولي معلومات إضافية عن خلفياتهن.

وفي السنوات القليلة الماضية، قتل أكثر من 250 شخصا في هجمات متطرفة في فرنسا، التي شهدت العديد من حوادث إرهابية خلال العام الماضي.