حظرته على «واتساب» فقتلها وأطفالهما الـ 3

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في جريمة هزت مدينة أوروكوي شمال شرقي البرازيل، قتل زوج ثلاثيني زوجته وأطفالهما الـ3 طعنا حتى الموت، بعدما حظرته على تطبيق «واتساب».

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، أن إدغاردين دوس سانتوس، (34 عاما)، قتل زوجته السابقة، بعد أن حظرته على تطببيق "واتساب"، إثر خلاف دفعها لطلب الطلاق والهرب من منزل الزوجية.



وأضافت الصحيفة أنه طعنها بوحشية لدى وصولها إلى مقر عملها في مدينة أوروكوي، شمال شرقي البرازيل. وأظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة،لحظات كان القاتل يهاجم الأم الشابة، بينما كانت تكافح من أجل التحرر من قبضته، لكنه تمكن منها وطرحها أرضا،وشرع في طعنها. وبعد أن ابتعد قليلا عن جسد القتيلة، عاد وطعنها مرات أخرى.

ثم اتجه للفندق الذي تعيش فيه وأجهز على أطفالهما الثلاثة. وفي التحقيقات اعترف سانتوس، معللا جريمته بحظرها رقمه دون إخباره، فأحالته النيابة للمحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.