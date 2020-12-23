بالفيديو.. أنغام ترد على أنباء إصابتها بـ "كورونا"

المصدر: مروة سليم - دبي

أكدت المطربة المصرية أنغام أن خبر إصابتها بفيروس كورونا مجرد شائعات غير صحيحة.

ونفت أنغام خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" الذي يعرض على فضائية "ام بي سي" مصر، ما تردد حول إصابتها بالفيروس، مؤكدة أن من أصيب هي مديرة أعمالها راندا رياض وزوجها الفنان محمد شرنوبي.

وقالت أنغام إنه لا داعي للقلق لأنها لم تقابل راندا وزوجها منذ فترة طويلة، فأنا لا أفارق منزلي منذ مدة، ولم أخضع لأي اختبارات أو تحاليل للكشف عن إصابتي، لأني لم أكن مخالطة لهما منذ أكثر من شهر.

وتمنت أنغام الشفاء لمديرة أعمالها راندا رياض ولزوجها الفنان محمد الشرنوبي قائلة: "أتمنى لهما الشفاء"، مؤكدة "هما يتحسنان الآن".

وكانت تقارير إعلامية قد تداولت خبر اصابة أنغام بـ"كورونا"، وأنها تخضع حالياً للحجر الصحي عقب إصابتها بسبب مخالطتها مديرة أعمالها.