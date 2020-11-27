بريطانيا تعلن موعد استخدام تحليل دم يكشف 50 نوعا من الأورام السرطانية

أعلن الرئيس التنفيذي للخدمات الصحية البريطانية، سيمون ستيفنز، أنه سيتم تجريب اختبار غريل للكشف عن السرطان، على 165 ألف مريض في منتصف عام 2021، وفقا لصحيفة الإندبندنت.

وأكد أن الاختبار الذي طورته الشركة الأميركية غريل" Grail"، سيكون "مغير لقواعد اللعبة"، ويساعد على تحقيق هدف الدول المتمثل في ارتفاع نسبة الكشف المبكر عن السرطانات والتي ستودي إلى انخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن أمراض السرطانات.

وأضاف أن الاختبار إذا أظهر أنه يعمل كما هو متوقع، فسيتم طرحه ليصبح متاحا بشكل روتيني، مشيرا إلى أن المرضى الذين تم تشخيص حالتهم في المرحلة الأولى لديهم عادة ما بين خمسة إلى 10 أضعاف فرصة البقاء على قيد الحياة مقارنة مع أولئك الذين تم العثور عليهم في المرحلة الرابعة.

كانت شركة "غريل" أعلنت في مارس الماضي، التوصل إلى اختبار دم بسيط يمكنه اكتشاف 50 نوعا من السرطان، بما فيها سرطانات الأمعاء والرئة والمبيض والدماغ والبنكرياس والمريء، قبل ظهور أي أعراض أو علامات للإصابة بهذه الأمراض.

ويعمل الاختبار من خلال البحث عن تغييرات كيماوية تدل على ما يحدث لأجزاء من الشفرة الجينية للخلايا قد تتسرب إلى الدم من الأورام السرطانية.

وقال مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني: "نحن نبني صناعة تشخيص رائدة عالميًا في المملكة المتحدة - ليس فقط لفيروس كورونا ولكن للأمراض الأخرى أيضًا".

وأضاف "سيمنحنا اختبار الدم الجديد المثير والرائد هذا من Grail أداة أخرى لمنح المزيد من الناس أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة، مما يوضح كيف تواصل المملكة المتحدة ريادتها في استخدام أحدث العلاجات المبتكرة لمساعدة المرضى".