"فيس بوك" تنافس "سناب شات".. وتطلق ميزة جديدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بدأت شركة "فيسبوك" بإطلاق أحدث ميزة منافسة لخدمة "سناب شات" إلى خدمة التراسل الفوري، وخدمة مشاركة الصور والفيديو القصير (إنستغرام) ، وهي ميزة الرسائل السريعة المُختفية.

وقد أعلنت عن الميزة المسماة (وضع التلاشي) Vanish Mode نهاية شهر سبتمبر الماضي في إطار دمج خدمة التراسل الخاصة بتطبيق مسنجر في إنستغرام تختفي على الفور بمجرد أن يشاهدها الطرف الآخر.

كما تتيح ميزة Vanish Mode لمستخدمي كل من خدمتي مسنجر، وإنستغرام إرسال النصوص، والصور، والرسائل الصوتية، والرموز التعبيرية، والملصقات التي تختفي على الفور بمجرد أن يشاهدها الطرف الآخر.

وربما لاحظ بعض المستخدمين بالفعل وضع Vanish Mode في إعدادات الدردشة في مسنجر، إذ كانت فيس بوك تطرحه ببطء لبعض المستخدمين منذ الإعلان عن إعادة التصميم قبل شهرين، وفي تطبيق إنستغرام، تعد بعض عناصر Vanish Mode بالفعل جزءًا من مجموعة ميزات المراسلة المباشرة الأساسية، ويشمل ذلك اختفاء الصور ومقاطع الفيديو بمجرد مشاهدتها.