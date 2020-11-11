لأول مرة.. ملكة جمال الولايات المتحدة من أصل إفريقي وتاجها مصمم في دبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقيم حفل مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة ليل الاثنين في قصر "غرايسلاند" للفنان الراحل إلفيس بريسلي في ولاية تينيسي، بعد أشهرٍ من التأجيل، بسبب "كورونا" المستجد، وفيه اختاروا أول إفريقية الأصل لتحمل لقب "ملكة جمال الولايات المتحدة" لعام 2020 الجاري.

وفازت باللقب وتاجه الذي صممته "دار معوض" للمجوهرات في دبي، Asya Branch البالغة 22 سنة والتي كانت ملكة جمال ولاية ميسيسيبي، فيما حلّت ملكة جمال ولاية أيداهو، كيم لاين، وصيفة أولى، إضافة إلى ملكة جمال ولاية أوكلاهوما، ماريا جين ديفيس، التي حلت وصيفة ثانية، بأصوات لجنة حكام، ضمت الإعلامية آبي هورناسك، ورائدة الأعمال غلوريا مايفيلد بانكس، كما والمراسلة الرياضية التي فازت في 1999 بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة، كيمبرلي بريسلر، إلى جانب سيدة الأعمال سوزان يارا، كما وملكة والفائزة عام 2000 بمسابقة جمال الولايات المتحدة لينيت كول.