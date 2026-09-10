بعد 7 عمليات في القلب .. رحيل ملكة جمال النمسا عن 22 عاماً

رحلت ملكة جمال النمسا الحالية لوسيا سيسيتش عن عمر ناهز 22 عامًا، بعد رحلة صحية شاقة بدأت منذ ولادتها وخضعت خلالها لسبع عمليات جراحية في القلب، إحداها وضعتها، بحسب وصفها، "على حافة الموت".

ولم يُكشف حتى الآن عن السبب المباشر والدقيق للوفاة، فيما أشارت صحيفة "إندبندنت" إلى معاناة سيسيتش طوال حياتها من مرض خَلقي في صمام القلب.

وبحسب "يو إس إيه توداي"، ولدت عارضة الأزياء بعيب خلقي في صمام القلب، ولم تُخفِ معاناتها الصحية عن متابعيها، بل تحدثت عنها في مناسبات عدة بهدف مشاركة تجربتها وتشجيع آخرين يواجهون ظروفًا مماثلة.

وخضعت سيسيتش على مدار حياتها لسبع عمليات جراحية في القلب، وكانت واحدة من أصعب تجاربها عندما بلغت 13 عامًا.

وخلال تلك الجراحة، اضطر الأطباء إلى إنعاشها، وهي اللحظة التي تحدثت عنها لاحقًا باعتبارها تجربة اقتربت خلالها من الموت.

واستمرت معاناتها الصحية خلال السنوات التالية، إلا أنها واصلت نشاطها في عرض الأزياء ومسابقات الجمال.

وفي شتاء عام 2025، خضعت لجراحة أخرى، وشاركت متابعيها عبر "إنستغرام" فرحتها بتجاوز العملية، معربة عن أملها في أن تمنحها السنوات المقبلة بعض الراحة بعيدًا عن غرف العمليات.

وكانت قد أكدت في تصريحات سابقة عام 2024 أن حديثها العلني عن مرضها لم يكن بحثًا عن الشفقة، وإنما رغبة في منح الآخرين الشجاعة لمواجهة ظروفهم الصعبة.

وتوجت لوسيا سيسيتش بلقب ملكة جمال النمسا عام 2024، وظلت حاملة للقب حتى وفاتها، في ظل عدم تنظيم نسخة لاحقة من المسابقة.

وقبل رحيلها بنحو ثلاثة أسابيع فقط، نشرت صورًا من إجازة قضتها في البوسنة والهرسك، التي ترتبط بها عائليًا، إذ تعود جذور والديها إلى منطقة "بوسانسكا بوسافينا".

وأعلنت منظمة "Mission Austria"، المشرفة على المسابقة، نعي سيسيتش، مؤكدة أنها ستظل جزءًا من عائلة ملكة جمال النمسا.