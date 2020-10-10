لبنانية تنفق 28 مليون دولار على حفل عيد ميلادها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

احتفلت سيدة لبنانية بعيد ميلادها الأربعين بحفلة فخمة بلغت تكلفتها 21.5 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 27.82 مليون دولار أمريكي.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السيدة اللبنانية، التي لم يتم الكشف عن اسمها، قامت باستضافة سهرة في قصرها في ميخاس، إسبانيا، لعشرة من أفراد عائلتها وأصدقائها المقربين، فيما تم ربطها بما مجموعه 150 ضيفًا عبر خاصية "الفيديو كونفرنس"، كانوا متواجدين في 20 حفلة صغيرة أخرى أقيمت في وقت واحد حول العالم، من أجل الاحتفال بميلادها وذلك التزاماً منها بإجراءات التباعد الاجتماعي.

و تلقى جميع الضيوف في الحفلات العشرين المقامة عن بُعد هدايا فخمة، ودفعت السيدة تكاليف الطعام والمشروبات والتنظيف لكل أصدقائها الذين استضافوا الحفلات بالنيابة عنها.

وبلغت تكلفة الفستان الذى حضرت به السيدة اللبنانية الحفل 26 مليون دولار، و كان من تصميم المصممة والفنانة البريطانية ديبي وينغهام، وساعدها في تصميمه الفنان الرقمي غراي ماكوين، ابن شقيق مصمم الأزياء اللندني الراحل ألكسندر ماكوين.

فيما قامت فتاة السيدة ، بارتداء المجوهرات الفاخرة من الماس،كما قامت بتصميم درعٍ للوجه مزينٍ بقلادة مصنوعة خصوصاً لها من شركة المجوهرات الإيطالية Bulgari بقيمة 323.53 ألف دولار.

أما بالنسبة لضيوفها الذين استقبلتهم في منزلها فقد أهدت كل واحدٍ منهم قناع وجه مزيناً بسوار من الألماس بقيمة 84.12 ألف دولار.