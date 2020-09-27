يحصل على جسم مثالي باتباع تعليمات تطبيق رياضي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال طالب ياباني إنه حقق إنجازا رياضيا وصحيا مميزا من خلال ممارسته الرياضة وفقا لتعليمات تطبيق ألعاب رياضية عبر الانترنت، جعله ينحت جسمه نعتا بحسب تعبيره.

وقال الشاب المعروف على مواقع التواصل باسم كي زي أم، إن اللعبة وهي "نينتيندو رينغ فيت"، مغلقا على صور نشرها على "تويتر": "هذه نتيجة استخدامى تطبيق نينتيندو رينغ فيت لمدة 6 أشهر"، ولاقت الصور انتشارا واسعا على موقع تويتر، وأعاد الكثيرون نشرها، حيث حصلت على 24 ألف تغريدة، وحصل على ما يقرب من 400 تعليق، يهنؤنه بما فعل من إنجاز.

ووفقًا لموقع oddity central فإن KZM ينشر بانتظام صورا من إنجازاته فى اللعبة، بما فى ذلك الوقت الذى تم لعبه والسعرات الحرارية التى تم حرقها فى كل جلسة لعب، بالإضافة إلى الكيلومترات التى تم الجرى بها وبيانات أخرى.

واللافت في الأمر أن إحصائيات اللعبة أظهرت أن المراهق لديه أكثر من 100 ساعة من اللعب المسجل، و21000 سعرة حرارية محترقة، و175 كم ركض، و29000 دفعة، وقد استغل فترة الإغلاق الطويلة التى فُرضت بسبب كورونا.