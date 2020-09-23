أطعمة ومشروبات محظورة على السيدات بعد سن الأربعين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تحتاج المرأة بعد تجاوز سن الأربعين إلى اتباع نظام غذائي صحي، لأن العادات الغذائية الخاطئة تؤثر سلبًا على صحتها، وتجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.وعليه، يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، قائمة بأبرز الأطعمة والمشروبات الممنوعة على السيدات بعد تجاوز الـ40 عامًا، وفقًا لموقع "Eat this".

تعتبر المشروبات الغازية أحد الأسباب الرئيسية لوفاة السيدات بالولايات المتحدة الأمريكية، نظرًا لمحتواها العالي من السكريات التي تعرضهن للإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني عند استهلاكها بكميات كبيرة.

أثبتت دراسة منشورة في المجلة الكندية، أن قلي البطاطس يكسبها مستويات عالية من الدهون المشبعة ويقلل من نسبة الأحماض الدهنية الموجودة بها، مما يعود بالضرر على صحة القلب والمفاصل عند السيدات.

- اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعةأظهرت دراسة منشورة بالمجلة الأوروبية "Cytokine Network"، مدى خطورة اللحوم المصنعة على صحة السيدات، حيث أشارت إلى أن نترات الصوديوم الموجودة بها تدمر خلايا البشرة وتسبب الإصابة بالسرطان، نتيجة الإجهاد التأكسدي الذي تزيده بالجسم.

يحظر على السيدات تناول الحلويات المخبوزة، مثل الكعك والبسكويت والكوكيز، عند بلوغ الأربعين عامًا، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات التي تؤثر على مستويات الكولاجين الموجودة بالبشرة، مما يزيد من فرص ظهور تجاعيد الوجه في وقت مبكر.

تتناول بعض السيدات البروتين بار، والمعروف أيضًا باسم "قوالب إنقاص الوزن"، لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين، تتراوح من 20 إلى 30 جرام، إلا أن محتواها المرتفع من السكريات والزيوت النباتية تجعلها من الأطعمة المحظورة بعد سن الأربعين، لأن هذه المكونات تزيد من الإجهاد التأكسدي بالجسم.