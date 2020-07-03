افتتاح فندق فخم فى فيتنام مطلى من الذهب عيار 24

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  • متابعة موقع الامارات اليوم
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افتتح في فيتنام فندق «دولسي جولدن هانوي»، وهو أول فندق في العالم مطلي بالذهب عيار 24 من الخارج والداخل، ويتكلف النزيل 1000 دولار مقابل الإقامة لليلة واحدة في أحد الأجنحة.

و يقع الفندق على ضفة بحيرة «جيانغ فو» في منطقة «با دنه» في العاصمة الفيتنامية.ويعد الأول من نوعه في العالم الذي تغطى واجهته الخارجية بأوراق الذهب الحقيقي.

و يحتوى  الفندق على لوبى مطلى بالذهب، وكذلك أثاث مطلى بالذهب، ومغسلة، وحوض استحمام، فضلا عن سلسلة من الزينة والاكسسوارات المغطاة بالذهب،
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