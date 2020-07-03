افتتاح فندق فخم فى فيتنام مطلى من الذهب عيار 24

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

افتتح في فيتنام فندق «دولسي جولدن هانوي»، وهو أول فندق في العالم مطلي بالذهب عيار 24 من الخارج والداخل، ويتكلف النزيل 1000 دولار مقابل الإقامة لليلة واحدة في أحد الأجنحة.

و يقع الفندق على ضفة بحيرة «جيانغ فو» في منطقة «با دنه» في العاصمة الفيتنامية.ويعد الأول من نوعه في العالم الذي تغطى واجهته الخارجية بأوراق الذهب الحقيقي.

و يحتوى الفندق على لوبى مطلى بالذهب، وكذلك أثاث مطلى بالذهب، ومغسلة، وحوض استحمام، فضلا عن سلسلة من الزينة والاكسسوارات المغطاة بالذهب،