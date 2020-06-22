طبيب السندريلا" يوضح سبب اخفاء "العندليب" زواجه منها

المصدر: مروة سليم - دبي

كشف الطبيب عصام حسني، الطبيب الخاص للفنانة الراحلة سعاد حسني المعروفة بسندريلا الشاشة العربية، المتخصص في التخدير وعلاج الأورام، عن علمه بزواج سعاد حسني، من الفنان الراحل عبدالحليم حافظ.

وقال حسني خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامجه "آخر الأسبوع"، المذاع عبر فضاية "صدى البلد" المصرية، إن الفنانة الراحلة تزوجت من الفنان الراحل عبدالحليم حافظ إلا أنه رفض إعلان الزواج خوفاً من معجباته.

وقال حسني إن الراحلة حكت له العديد من الأشياء عن حياتها الخاصة، وأكدت له خبر زواجها من العندليب، ووضحت لي سبب عدم إعلان الزواج.

وأشار حسني خلال حديثه إلى أن سعاد حسني كانت تنوي العودة للتمثيل، وكان من المفترض أن يحجز لها على طائرة "لندن-شرم الشيخ" لكي تجد سامية شقيقة الشاعر الراحل صلاح جاهين، في استقبالها بالمطار، ثم يغادران معاً إلى القاهرة.

وكشف حسني أنذ"السندريلا" أوصته بالقيام بثلاثة أمور في أواخر أيامها، الأول أن يكتب عنها كتابا وهو ما فعله، والثاني أن يزور قبرها كلما جاء إلى مصر وهو ما يحرص عليه دائما، أما الأمر الثالث فهو ألا يظهر أي صور لها في فترة مرضها.