بالصور.. عامل بيتزا يتسبب في عزل إحدى قرى مصر بالكامل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تسبب عامل بيتزا في مدينة طنطا المصرية في عزل قريته التي يقيم بها بالكامل والمتواجدة ضمن نطاق مدينة المحلة الكبرى وتبعد ما يقارب من 140 كيلو متر من العاصمة القاهرة، وذللك بعدما حضر إجتماعاً مع شركته القاهرة ثم يعود إلى قريته بعدما تلقى العدوى من أحد المتواجدين هناك، ولم يتم اكتشاف الأعراض ومرضه إلا بعد فترة كان فيها قد خالط أكثر من 100 شخص في المطعم وقريته ليتأكد أصابته بعد ذلك عقب شعوره بالمرض مع إرتفاع شديد في درجة الحرارة.

وقال مصدر لـ “الإمارات اليوم”، من داخل القرية ورفض ذكر أسمه أن القرية بالكامل تعرضت للعزل عقب تأكد إصابة العامل وبعدها تم إكتشاف 10 حالات من سكان القرية وتبين أن هذه الحالات المصابة خالطت عددا كبيرا من سكان القرية، وعلى الفور تم عزلها، وتطبيق الحجر الذاتي على السكان لمدة 14 يوما

وتفصيلاً قال المصدر: “أعراض المرض ظهرت على المريض القادم من إجتماع في القاهرة، وراجع الأطباء ولكن في البداية لم يكتشفا الإصابة وبعد أن تم اكتشاف المرض ذهب إلى المستشفى مباشرة، وتم وضعه بالعزل ولكن تأكد بعد ذلك أصابة والده ووالدته و5 من أقاربه و2 من العاملين وتم عزلهم جميعاً وعلى الفور تم عزل القرية ووضعها في الحجر الصحي مع حملات تطهير مكثفة لمنازل وشوارع القرية وفحص المخالطين، وعن طريق مكبرات الصوت تم مناشدة المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم الخروج من منازلهم ومنع الدخول أو الخروج من القرية”.



وقام عدد من شباب القرية المتطوعين بتشكيل فرق عمل لمساعدة المتضررين من العزل، حيث يقومون بنقل المواد الغذائية للمنازل، والحصول على رواتب أصحاب المعاشات ونقلها لهم في منازلهم، وتنافست الجمعيات الخيرية في تقديم المساعدات المادية والغذائية للسكان طوال فترة الحجر، كما يجوب شباب القرية كافة أرجائها للمساعدة في عمليات التعقيم والتطهير.